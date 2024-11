Ρεπουμπλικανοί κατά τρανς γυναικών: Αντιπαράθεση για τις γυναικείες τουαλέτες στο Καπιτώλιο

Η εκλογή της Sarah McBride, της πρώτης ανοιχτά τρανς γυναίκας στο Κογκρέσο, έχει πυροδοτήσει έντονες αντιπαραθέσεις στην Ουάσινγκτον, με τις συζητήσεις για τα δικαιώματα των τρανς να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Οι Ρεπουμπλικανοί, με επικεφαλής την Nancy Mace, προωθούν κανονισμούς για τον αποκλεισμό των τρανς γυναικών από τους γυναικείους χώρους στο Καπιτώλιο, ενώ ο νέος πρόεδρος της Βουλής, Mike Johnson, επιβεβαίωσε την απαγόρευση, δηλώνοντας ότι «οι γυναίκες αξίζουν αποκλειστικά γυναικείους χώρους».

Η McBride, αντιμετωπίζοντας σφοδρές επιθέσεις, προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία της, διαμηνύοντας ότι προτεραιότητά της είναι η προώθηση των αναγκών των πολιτών του Ντέλαγουερ. Παρά τις επιθέσεις, τονίζει ότι δεν θα επιτρέψει να μονοπωλήσουν οι συζητήσεις για τα μπάνια τη νομοθετική ατζέντα.

Every day Americans go to work with people who have life journeys different than their own and engage with them respectfully, I hope members of Congress can muster that same kindness.