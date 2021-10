H Αμερικανίδα υφυπουργός Υγείας, δρ. Ρέιτσελ Λεβίν, ορκίστηκε ως η πρώτη τρανσέξουαλ ναύαρχος στην ιστορία της χώρας.

Η δρ Λεβίν, 63 ετών, είναι πλέον ναύαρχος του Αμερικανικού Σώματος Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας των ΗΠΑ.

Διορίστηκε από τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και είναι το πρώτο transgender άτομο στο υψηλότερο βαθμολογικά αξίωμα των ΗΠΑ.

Η ίδια χαρακτήρισε την θέση αυτή «σημαντική» και «ιστορική» κατά την ορκωμοσία της την Τρίτη.

«Μακάρι αυτός ο διορισμός σήμερα να είναι ο πρώτος από πολλούς άλλους που θα ακολουθήσουν, καθώς δημιουργούμε ένα διαφορετικό και χωρίς αποκλεισμούς μέλλον», είπε σε μια ομιλία που αποτίει φόρο τιμής σε άλλα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ που προηγήθηκαν από την δική της ανάδειξη.

Ο υπουργός Υγείας Xavier Becerra περιέγραψε τον διορισμό της ως «ένα τεράστιο βήμα προς την κατεύθυνση της ισότητας στο έθνος».

Η δρ Λεβίν είναι απόφοιτη του Χάρβαρντ και της Ιατρικής Σχολής του Tulane και έχει εργαστεί ως παιδίατρος στο παρελθόν.

Υπηρέτησε επίσης ως γενικός γιατρός της Πενσυλβάνια και γραμματέας υγείας της πολιτείας, εργαζόμενη σε θέματα όπως η ανταπόκριση στα οπιοειδή.

Η δρ Λεβίν επιλέχθηκε για τη θέση της υφυπουργού Υγείας των ΗΠΑ σε ψηφοφορία στη Γερουσία και ψήφους 52-48 τον περασμένο Μάρτιο.

MAKING HISTORY: Admiral Rachel Levine was sworn in Tuesday as the first openly transgender 4-star officer across all eight U.S. uniformed services. Levine currently serves as HHS Assistant Secretary of Health and leads the U.S. Public Health Service Commissioned Corps. pic.twitter.com/esmkd3nWs7