Σε επιχείρηση διάσωσης ενός φιδιού μετατράπηκαν τα ψώνια μιας γυναίκας σε σούπερ μάρκετ της Αυστραλίας, όταν το ερπετό ξεπρόβαλε ξαφνικά από ένα ράφι.

Η Helaina Alati βρισκόταν σε κατάστημα της αλυσίδας Woolworths όταν ένα μη δηλητηριώδες φίδι, μήκους τριών μέτρων, εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά της.

Το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ είναι στην άκρη μιας μεγάλης έκτασης με αρκετά πυκνή βλάστηση, στα βορειοδυτικά περίχωρα του Σίδνεϊ.

A sneaky snake has been spotted doing some essential shopping.



The python gave shoppers a fright at a Woolworths in Glenorie.



