Πυροβολισμοί στον Βόσπορο: Υπόνοιες πως η επίθεση στόχο είχε μόνο ένα άτομο

Ομόφωνα πλήθος πολιτικών προσώπων της Τουρκίας καταδικάζει το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο Βόσπορο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:40 το πρωί, όταν οι δύο δράστες έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους εισέβαλαν και άνοιξαν πυρ στον καθολικό ναό Σάντα Μαρία, που βρίσκεται στην ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου. Από τους πυροβολισμούς έπεσε νεκρός ένας εκ των εκκλησιαζόμενων.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε πως ήδη διεξάγεται εισαγγελική έρευνα για το συμβάν προκειμένου να εντοπιστούν οι δύο δράστες.

⚡️ An armed attack occurred in a Catholic church in Istanbul during prayer, one person was wounded, local media write. Video from social networks. pic.twitter.com/UBxg95Dpnj