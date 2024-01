Πυροβολισμοί σε καθολική εκκλησία στον Βόσπορο με έναν νεκρό

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 11:40 το πρωί της Κυριακής σε καθολική εκκλησία στον Βόσπορο.

Όλα συνέβησαν όταν δύο άτομα μπήκαν στην εκκλησία Σάντα Μαρία, που βρίσκεται στην ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας. Από τους πυροβολισμούς ένας πιστός έπεσε νεκρός από τραύμα στο κεφάλι.

Αμέσως ο κόσμος που βρισκόταν εντός του ναού έπεσε στο πάτωμα για να καλυφθεί από τους πυροβολισμούς. Παράλληλα άμεσα έφτασαν στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.

⚡️ An armed attack occurred in a Catholic church in Istanbul during prayer, one person was wounded, local media write. Video from social networks. pic.twitter.com/UBxg95Dpnj