Πυροβολισμοί σε σχολείο στις ΗΠΑ: Αυξήθηκαν οι νεκροί, «έφηβη» η δράστις της επίθεσης

Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τους πυροβολισμούς στο ιδιωτικό χριστιανικό σχολείο στο Νάσβιλ του Τενεσί στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, σκοτώθηκαν τρεις ανήλικοι και άλλοι τόσο ενήλικοι, ενώ νεκρή έπεσε και η δράστις.

Οι πρώτες πληροφορίες για τη δράστιδα, κάνουν λόγο για «έφηβη», αλλά δεν έχει γίνει γνωστή καμία λεπτομέρεια για την ταυτότητά της.

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 27, 2023

Άνοιξε πυρ λίγο μετά τις 10:30 (τοπική ώρα) στο δεύτερο όροφο του σχολείου, σκοτώνοντας τρία παιδιά και τρία μέλη του προσωπικού στο Covenant School.

JUST IN: At least 3 children killed in shooting at private Christian elementary school in Nashville, a local hospital confirms. The shooter was killed by police. https://t.co/YgHge5sZ6b pic.twitter.com/p7ZPdwFTCY — CNN (@CNN) March 27, 2023

Η αστυνομία ενημέρωσε πως η αστυνομία ήρθε αντιμέτωπη με την ένοπλη και άνοιξε πυρ σε βάρος της, σκοτώνοντάς την περίπου επτά λεπτά αφότου εξαπέλυσε την επίθεση.

Bystander video captured the moments when students in Nashville were escorted by police following a shooting at Covenant School.https://t.co/nLWGnacUGo pic.twitter.com/KKljlyZyBj — The Associated Press (@AP) March 27, 2023

Οι γονείς των παιδιών κλήθηκαν να παραλάβουν τα παιδιά τους από κοντινό σημείο, καθώς η ευρύτερη περιοχή παρέμενε αποκλεισμένη από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, πολλά παιδιά εθεάθησαν να τρέχουν για να βρουν καταφύγιο. Στο χριστιανικό σχολείο φοιτούν περί τα 260 μαθητές και έχει 33 άτομα προσωπικό.

BREAKING: At least three children are dead after a shooting at a Christian school in Nashville, officials say. https://t.co/bFprYVo5F6 https://t.co/lkfVXiRZtX — NBC News (@NBCNews) March 27, 2023

«Ξέρω πως αυτή, πιθανότητα, είναι η χειρότερη μέρα στις ζωές όλων σας. Δεν μπορώ να σας εκφράσω πόση συμπόνοια νιώθουμε» σημείωσε αστυνομικός, ενημερώνοντας τους γονείς για τις εξελίξεις.

«Όλοι, ως γονείς, είμαστε τρομοκρατημένοι. Δεν στέλνεις το παιδί σου στο σχολείο σκεπτόμενος πως θα υπάρξει επίθεση, ειδικά σε αυτή την περιοχή» σημείωσε κάτοικος, αναφέροντας πως είδε γονείς να τρέχουν αλλόφρονες για να μάθουν για την τύχη των παιδιών τους.