Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Αυστρία: Τριήμερο εθνικό πένθος - Στους 10 οι νεκροί

Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε ο καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ, στην μνήμη των θυμάτων της σημερινής επίθεσης σε σχολείο του Γκρατς.

Επιπλέον, όπως δήλωσε πριν από λίγο από την πόλη της τραγωδίας ο κ. Στόκερ, αύριο στις 11:00 (ώρα Ελλάδος) θα τηρηθεί σε όλη την χώρα ενός λεπτού σιγή.

Δέκα νεκροί, ανάμεσά τους και ο ένοπλος δράστης, είναι ο απολογισμός της επίθεσης με πυροβολισμούς που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε σχολείο της πόλης Γκρατς στη νότια Αυστρία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων APA επικαλούμενο την Έλκε Καρ, δήμαρχο της πόλης.

Την είδηση των πυροβολισμών στο σχολείο επιβεβαίωσε η αυστριακή αστυνομία σε ανάρτησή της στο X εκτιμώντας ότι ο ένοπλος έδρασε μόνος του. Η δήμαρχος του Γκρατς, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Αυστρίας, χαρακτήρισε το περιστατικό "φρικτή τραγωδία" και δήλωσε ότι υπάρχουν και αρκετοί τραυματίες, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, πιστεύεται ότι ένας μαθητής Λυκείου είναι ο δράστης, ο οποίος άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο.

«Αυτή η φρίκη δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια», δήλωσε ο Αυστριακός πρόεδρος Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν για την επίθεση στο σχολείο του Γκρατς και έκανε λόγο για «χτύπημα στην καρδιά της Αυστρίας». «Ήταν νέοι, οι οποίοι είχαν όλη τους την ζωή μπροστά τους. Ένας δάσκαλος που τους συνόδευε καθ΄ οδόν. Δεν υπάρχει τίποτα που θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να απαλύνει τον πόνο που νιώθουν οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, τα αδέρφια και οι φίλοι των δολοφονηθέντων», γράφει ο ομοσπονδιακός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» και προσθέτει: «Η Αυστρία θρηνεί και αυτή την ώρα στεκόμαστε ενωμένοι, για να αντέξουμε μαζί τον πόνο. Στεκόμαστε ενωμένοι για να συμπαρασταθούμε σε όλους εκείνους που πονούν. Σήμερα και σε όλες τις δύσκολες ημέρες που έρχονται, η χώρα μας θα δείξει ότι η δύναμή μας βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την ενότητα».

Σε σημερινή του ανακοίνωση ο Αυστριακός καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ χαρακτήρισε την επίθεση «εθνική τραγωδία» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των μαθητών που έχασαν τη ζωή τους. «Το μακελειό σε σχολείο του Γκρατς είναι μια εθνική τραγωδία, η οποία συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κάποιος την οδύνη που όλοι μας - σύσσωμη η Αυστρία - νιώθουμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Στόκερ.

