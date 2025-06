Πυροβόλησαν και σκότωσαν τον ηθοποιό Jonathan Joss - «Ήθελε να με προστατεύσει» λέει ο σύζυγός του

Πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 59χρονο ηθοποιό Jonathan Joss.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο καθώς πυροβόλησε θανάσιμα τον Jonathan Joss στο σπίτι του στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, την Κυριακή 1 Ιουνίου.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο μετά την ενημέρωση για περιστατικό με πυροβολισμούς, βρήκαν τον Joss να κείτεται «κοντά στο οδόστρωμα». Παρά την προσπάθεια παροχής βοήθειας, διαπίστωσαν ότι ο Joss ήταν νεκρός.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν αμέσως και συνέλαβαν έναν ύποπτο, τον 56χρονο Sigfredo Alvarez Cejam, ο οποίος είχε φύγει από το σημείο με ένα όχημα. Πρόκειται για γείτονα του Joss. Έχει πλέον απαγγελθεί κατηγορία για φόνο αν και η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ήταν Αμερικανός ηθοποιός και μουσικός, περισσότερο γνωστός για τους ρόλους του ως John Redcorn στο «King of the Hill» και ως Chief Ken Hotate στο «Parks and Recreation».

Ο Joss επρόκειτο να επιστρέψει στην πετυχημένη κωμική σειρά κινουμένων σχεδίων «King of the Hill» που ανακοινώθηκε πριν από λίγο διάστημα και έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στο Hulu τον Αύγουστο, έχοντας ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματα.

Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα, ο Joss παρευρέθηκε στο ATX TV Festival, όπου μαζί με τους συμπρωταγωνιστές του, Pamela Adlon (Bobby Hill), Lauren Tom (Kahn "Connie" Souphanousinphone Jr.), Toby Huss (Cotton Hill, Dale Gribble) και έναν από τους νέους σεναριογράφους της σειράς (Saladin K. Patterson) συζήτησαν για το επερχόμενο project κατά τη διάρκεια ενός πάνελ.

Λίγες ώρες πριν από τον θάνατό του, ο Joss δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram μιλώντας για το πώς η «επιστροφή της σειράς είναι σε εξέλιξη» ενώ περπατούσε στο Ώστιν του Τέξας.

Επίσης, μεταξύ άλλων, είχε εμφανιστεί στις ταινίες Tulsa King, Ray Donovan, True Grit και The Magnificent Seven.

Από την πλευρά του, ο σύζυγος του Jonathan Joss, Tristan Kern de Gonzales, μιλώντας μετά τον θάνατο του ηθοποιού, υποστήριξε ότι δέχθηκαν «παρενόχληση από ομοφοβικούς γείτονες», πριν από τη μοιραία ένοπλη επίθεση. Ο σύζυγος του Joss αποκάλυψε ότι ήταν παρών στη μοιραία ένοπλη επίθεση και ισχυρίστηκε ότι συνέβη μετά από «χρόνια απειλών» λόγω της σεξουαλικότητάς τους, με περισσότερες λεπτομέρειες να έρχονται στο φως σχετικά με τον τραγικό θάνατο του ηθοποιού κατά τη διάρκεια ένοπλης επίθεσης.

«Ο σύζυγός μου, Jonathan Joss, και εγώ δεχθήκαμε ένοπλη επίθεση ενώ ελέγχαμε για την αλληλογραφία μας στο πρώην σπίτι μας. Το σπίτι αυτό κάηκε ολοσχερώς μετά από απειλές που δεχθήκαμε για πάνω από δύο χρόνια από ανθρώπους της περιοχής, οι οποίοι μας έλεγαν επανειλημμένα ότι θα έβαζαν φωτιά. Αναφέραμε αυτές τις απειλές στις αρχές επιβολής του νόμου πολλές φορές και δεν έγινε τίποτα» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Gonzales.

«Καθ' όλη αυτή την περίοδο, τακτικά μας παρενοχλούσαν άτομα που ξεκαθάριζαν ότι δεν αποδέχονταν τη σχέση μας. Μεγάλο μέρος της παρενόχλησης ήταν ανοιχτά ομοφοβικό» συνέχισε στην ίδια ανάρτηση. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, ο Joss και ο Gonzales φέρονται να βρήκαν τα λείψανα ενός από τα σκυλιά τους έξω για να τα δουν όταν επισκέφτηκαν το ακίνητο εκείνη την ημέρα. «Αρχίσαμε να φωνάζουμε και να κλαίμε. Και ενώ ήμασταν έτσι, ένας άντρας μας πλησίασε. Άρχισε να μας φωνάζει και να μας επιτίθεται με βίαιες ομοφοβικές προσβολές. Στη συνέχεια, σήκωσε ένα όπλο και πυροβόλησε. Ο Jonathan και εγώ δεν είχαμε όπλα. Δεν απειλούσαμε κανέναν. Θρηνούσαμε. Στεκόμασταν δίπλα-δίπλα. Όταν ο άντρας πυροβόλησε, ο Jonathan με έσπρωξε μακριά. Μου έσωσε τη ζωή».

Έχοντας παντρευτεί την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου φέτος, ο Gonzales μίλησε με ενθουσιασμό για την ιδιαίτερη σχέση του με τον Joss που «μου έδωσε περισσότερη αγάπη όσο καιρό ήμασταν μαζί, από όση λαμβάνουν ποτέ οι περισσότεροι άνθρωποι», φανερώνοντας πως «σχεδιάζαμε το μέλλον μας». «Δολοφονήθηκε από κάποιον που δεν άντεχε να βλέπει δύο άντρες να αγαπιούνται. Ήμουν μαζί του όταν έφυγε από τη ζωή. Του είπα πόσο αγαπητός ήταν. Σε όλους όσους τον στήριξαν, τους θαυμαστές του, τους φίλους του, να ξέρετε ότι σας εκτιμούσε βαθιά. Σας έβλεπε ως οικογένεια. Η εστίασή μου τώρα είναι στην προστασία της κληρονομιάς του Jonathan και στην τιμή της ζωής που χτίσαμε μαζί. Ο Jonathan μου έσωσε τη ζωή. Θα προστατεύσω αυτό που έχτισε».

Σε άλλη ανάρτηση, ο Gonzales επιβεβαίωσε ότι «δεν ξέρει κάτι ακόμα» για την επιμνημόσυνη δέηση, αλλά θα κρατήσει τους θαυμαστές ενήμερους. «Δεν υπάρχει λόγος να κάνετε δωρεά στο gofundme», έγραψε, αναφερόμενος στη σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε μετά την πυρκαγιά στο σπίτι τους. «Αλλά θέλω όλοι να θυμούνται τη χαρά και την αγάπη που έφερε ο Jonathan και θα συνεχίσει να φέρνει για πάντα. Έχω καλύψει τα απαραίτητα και η οικογένειά μας στο Σαν Αντόνιο με φροντίζει μέχρι να επιστρέψω στη Νότια Καρολίνα. Αντί να κάνετε δωρεά στον Jonathan και εγώ, θα προτιμούσαμε να διαδώσετε την αδικία που έχει επανειλημμένα, σε εμάς και στα σκυλιά μας. Είχαμε τόσα πολλά όμορφα σχέδια για το μέλλον».

Παρά τους ισχυρισμούς του Gonzales, το Αστυνομικό Τμήμα του Σαν Αντόνιο εξέδωσε δήλωση στο X, όπου δήλωσαν ότι «ερευνούν επί του παρόντος τη δολοφονία του Jonathan Joss» και αν ήταν «έγκλημα μίσους», αλλά μέχρι στιγμής «δεν έχουν βρει στοιχεία που να δείχνουν ότι η δολοφονία του Joss σχετιζόταν με τον σεξουαλικό του προσανατολισμό».

