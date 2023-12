Πυραυλική επίθεση στο Κίεβο- Δεκάδες τραυματίες

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από ρωσική πυραυλική επίθεση, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις και σχεδόν ταυτόχρονα ήχησαν οι σειρήνες της αεράμυνας στο Κίεβο, μετέδωσαν ανταποκριτές διεθνών πρακτορείων ειδήσεων. Σε ανακοίνωση, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Σέρχιι Πόπκο έκανε λόγο για 51 τραυματίες, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά. Όλα τα θύματα περιθάλπονται, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς.

Από την πλευρά της, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε πως η Ρωσία άρχισε την επίθεσή της «ακριβώς στις 03:00», εκτοξεύοντας προς το Κίεβο δέκα πυραύλους οι οποίοι καταρρίφθηκαν.

Σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο, μια «πολυκατοικία υπέστη ζημιές» στην περιφέρεια του Ντνιπρόφκσι, προκαλώντας την απομάκρυνση «15 κατοίκων, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά. Ένας πύραυλος έπεσε στο χώρο ενός από τα νοσοκομεία της πρωτεύουσας», δήλωσε αργότερα διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για παιδιατρικό νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η «νυχτερινή επίθεση του εχθρού εναντίον της συνοικίας Ντνιπρόβσκι» είχε αποτέλεσμα να «υποστούν ζημιές» πολυκατοικία και παιδιατρικό νοσοκομείο, ενώ 15 ένοικοι της πολυκατοικίας χρειάστηκε να διασωθούν, πρόσθεσε. Νωρίτερα, έκανε λόγο για 12 τραυματίες μετά από πτώση συντριμμιών από ρωσικούς πυραύλους, που καταστράφηκαν στον εναέριο χώρο της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

Προηγούμενες πληροφορίες κάνουν λόγο για 45 τραυματίες.

⚡️Russian missile strike on Kyiv injures 45.



Russian missile attack during the early hours of Dec. 13 injured at least 45 individuals in the Dniprovskyi district of the city, Mayor Vitali Klitschko said via his official Telegram channel. Eighteen people were taken to the… pic.twitter.com/laMAkR6BLk