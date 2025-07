Πρωτοφανές τροχαίο στη Γερμανία: Αυτοκίνητο χτύπησε παιδί και «καρφώθηκε» σε στέγη

Ένα πρωτοφανές τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη βορειοδυτική Γερμανία, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, χτύπησε ένα επτάχρονο αγόρι που έπαιζε σε τραμπολίνο και κατέληξε καρφωμένο στη στέγη ενός γειτονικού αχυρώνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, το όχημα προσέκρουσε αρχικά σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο στην κωμόπολη Μπέμτε (Bohmte), διέσχισε έναν φράχτη και κατευθύνθηκε σε κήπο παρακείμενης κατοικίας, όπου χτύπησε το παιδί. Στη συνέχεια, πέρασε πάνω από ανώμαλο έδαφος, εκτοξεύθηκε στον αέρα και προσγειώθηκε με δύναμη πάνω στη στέγη του αχυρώνα, σε ύψος περίπου τριών μέτρων.

Το επτάχρονο αγόρι υπέστη σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

A car dramatically crashed into a barn roof in Bohmte, Germany, on Saturday, injuring several people, including a seriously hurt seven-year-old boy. #Germany #Bohmte #CarCrash #Firefighter #Alert #Rescue #Helicopters #NorthwesternGermany #LatestNews pic.twitter.com/bFhOd7TGnc

Ο οδηγός του οχήματος ήταν ένας 42χρονος άνδρας, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Η σύζυγός του, που επέβαινε επίσης στο αυτοκίνητο, τραυματίστηκε σοβαρά. Μαζί τους βρίσκονταν και τα δύο τους παιδιά, ηλικίας 11 και 12 ετών, καθώς και ένας ακόμη 13χρονος επιβάτης, όλοι τους με ελαφρύτερους τραυματισμούς.

Στο σημείο της σύγκρουσης έσπευσαν δεκάδες πυροσβέστες και ασθενοφόρα, ενώ στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν και δύο ελικόπτερα έκτακτης ανάγκης.

Several people have been injured after a car slammed into, and subsequently got stuck in, a barn roof in Bohmte, Germany. #car #crash #carcrash #carinroof #caronroof #germany #bohmte #7NEWS pic.twitter.com/tk6btxFQN7