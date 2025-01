Πρωτοφανείς σκηνές στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ - «Είσαι εγκληματίας»: Έβγαλαν σηκωτούς φίλοπαλαιστινίους δημοσιογράφους

Σφοδρές επικρίσεις δέχτηκε από δημοσιογράφους ο Άντονι Μπλίνκεν στην τελευταία συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ως υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, για την αμερικανική διπλωματία εις ό,τι αφορά τον πόλεμο στη Γάζα.

«Εγκληματία! Η θέση σου είναι στη Χάγη», του φώναξε ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Σαμ Χουσέινι, υποδηλώνοντας ότι ο Μπλίνκεν θα έπρεπε να λογοδοτήσει ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ). Το προσωπικό ασφαλείας απομάκρυνε άρον-άρον τον Χουσέινι από την αίθουσα Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Γιατί συνεχίσατε να στέλνετε βόμβες (σ.σ. στο Ισραήλ) όταν είχαμε τη συμφωνία τον Μάιο;», φώναξε ο Μαξ Μπλούμενθαλ – ιδρυτής του ιστότοπου «The Grayzone» που έχει επικρίνει κατ’ επανάληψη την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ σε αρκετά θέματα – προτού υποχρεωθεί κι εκείνος να εγκαταλείψει την αίθουσα.

Ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ υπερασπίστηκε τις πολιτικές της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, μετά την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα, η οποία θεωρεί ότι μπορεί να εφαρμοστεί το Σαββατοκύριακο. Την χαρακτήρισε «μια στιγμή ιστορικής πιθανότητας για την περιοχή και πολύ πέρα ​​από αυτήν». «Θα χρειαστεί τεράστια προσπάθεια, πολιτικό θάρρος, συμβιβασμός για να γίνει αντιληπτή αυτή η δυνατότητα, για να διασφαλιστεί ότι τα κέρδη που έχουν επιτευχθεί τους τελευταίους 15 μήνες με τεράστιο, εξαντλητικό κόστος είναι πραγματικά διαρκή», είπε χαρακτηριστικά.

Incredible.



This is how CNN framed it. "Cringeworthy heckling" by "activists." And while footage of Sam Husseini being dragged out by police plays, one CNN personality heralds the "open policy" in the press briefing rooms. https://t.co/ufM2fpJbsH pic.twitter.com/J6X50TQ3uL