Όταν η Zarifa Ghafari μίλησε από το διαμέρισμά της, στην Καμπούλ, πριν από μόλις τρεις εβδομάδες, ευελπιστούσε πως η ίδια -και η χώρα της- είχαν μέλλον.

Την Κυριακή, με τους Ταλιμπάν εν αναμονή να αποκτήσουν τον έλεγχο της πρωτεύουσας μετά την αστραπιαία προέλαση σε όλο το Αφγανιστάν, περίμενε τους ισλαμιστές στρατιώτες να έρθουν και να την σκοτώσουν.

«Κάθομαι εδώ και τους περιμένω να έρθουν. Δεν υπάρχει κανείς να βοηθήσει εμένα ή την οικογένειά μου. Απλώς κάθομαι εδώ μαζί τους και με τον σύζυγό μου. Και θα έρθουν για ανθρώπους σαν εμένα και θα με σκοτώσουν. Δεν μπορώ να εγκαταλείψω την οικογένειά μου. Εξάλλου, πού να πάω;», είπε η 27χρονη στο inews.co.uk.

”I’m sitting here waiting for them to come. There’s no one to help me or my family;they’ll come for people like me & kill me.” Chilling, heartwrenching words from the brave #ZarifaGhafari Afghanistan’s first female mayor. Everything feels trivial next to the cries of Afghan women pic.twitter.com/KMBCUa7USE

Το 2018, η Zarifa Ghafari έγινε η νεαρότερη σε ηλικία και πρώτη γυναίκα δήμαρχος του Αφγανιστάν, στην επαρχία Μαϊντάν Βαρντάκ. Εδώ και χρόνια υπερασπίζεται τα δικαιώματα των γυναικών στη χώρα της, κάνοντας μεταξύ άλλων δική της ραδιοφωνική εκπομπή ενώ ίδρυσε επίσης μια μη κυβερνητική οργάνωση για την οικονομική στήριξη των γυναικών.

Ο πατέρας της, στρατηγός Abdul Wasi Ghafari, εκτελέστηκε στις 15 Νοεμβρίου πέρυσι, μόλις 20 μέρες μετά την τρίτη απόπειρα δολοφονίας εναντίον της.

«Δε με θέλουν στο Μαϊντάν Βαρντάκ. Γι’ αυτό σκότωσαν τον πατέρα μου. Είμαι συντετριμμένη. Δεν ξέρω σε ποιον να βασιστώ. Αλλά δε θα σταματήσω τώρα ακόμη κι αν με κυνηγήσουν. Δε φοβάμαι πλέον να πεθάνω», είχε δηλώσει τότε, σύμφωνα με τους New York Times.

Η τραγική ειρωνεία είναι πως, πριν από τρεις εβδομάδες, η ίδια είχε δηλώσει: «Οι νέοι ξέρουν τι συμβαίνει. Έχουν social media και επικοινωνούν. Νομίζω πως θα συνεχίσουν να μάχονται για πρόοδο και τα δικαιώματά μας. Νομίζω ότι υπάρχει μέλλον για τη χώρα μας».

My dear homeland,

I know you are suffering and in pain 😢

I know it is hard for you because strangers burn you and seek your destruction 😢

But your real children who are looking to build you are very hard but with full courage trying to pull you out of these bad days 😍 pic.twitter.com/paQh0Nry4f