Πρωθυπουργός Μαλαισίας: «Ο λαός της χώρας δεν αποδέχεται δημόσιες εκδηλώσεις των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων»

Την άποψη πως ο λαός της Μαλαισίας δεν αποδέχεται δημόσιες εκδηλώσεις από την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα εξέφρασε ο πρωθυπουργός της χώρας.

Τον περασμένο Αύγουστο στη Μαλαισία ελήφθη η απόφαση όσοι φορούν ή πωλούν ρολόγια της ελβετικής μάρκας Swatch με χρώματα του ουράνιου τόξου της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας θα τιμωρούνται με φυλάκιση τριών ετών. Η απόφαση κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην Μαλαισία ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση πριν από τις περιφερειακές εκλογές. Η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ αντιμετωπίζει διακρίσεις στη Μαλαισία, όπου η ομοφυλοφιλία θεωρείται παράνομη. Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα διώκονται ποινικά, φυλακίζονται ή τους επιβάλλονται σωματικές τιμωρίες.

Μιλώντας σε νέα συνέντευξη στη δημοσιογράφο Christiane Amanpour για το CNN, ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας ρωτήθηκε για τη στάση της κυβέρνησης πάνω στο θέμα. Επισήμανε ότι ως πρωθυπουργός πρέπει να σεβαστεί τη γνώμη των Μαλαισιανών σύμφωνα με την οποία, όπως είπε, δεν αποδέχονται δημόσιες εκδηλώσεις των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. «Οι μουσουλμάνοι, οι μη μουσουλμάνοι, οι χριστιανοί, οι ινδουιστές ή οι βουδιστές, έχουν μια συναίνεση σχετικά με αυτό στη χώρα. Δεν το αποδέχονται», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, είπε ότι ενώ υπάρχει ανάγκη να επιδεικνύεται κάποιος βαθμός ανοχής, πρέπει να αποφεύγεται η παρενόχληση. «Τη συναίνεση του λαού πρέπει να τη σεβαστώ. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί παρενόχληση», πρόσθεσε.

