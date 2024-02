«Φόνος ο θάνατος του Ναβάλνι» λέει κάτοχος Νόμπελ

Επικριτικές για την κυβέρνηση της Ρωσίας είναι οι περισσότερες αντιδράσεις πολιτικών προσώπων που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου μετά την είδηση του θανάτου του μεγαλύτερου επικριτή του Βλαντιμίρ Πούτιν, Αλεξέι Ναβάλνι.

«Ό,τι και αν σκέφτεστε για τον Αλεξέι Ναβάλνι ως πολιτικό, απλώς δολοφονήθηκε ωμά από το Κρεμλίνο. Αυτό είναι γεγονός και είναι κάτι που θα πρέπει να γνωρίζει κανείς για την πραγματική φύση του νυν καθεστώτος της Ρωσίας», σχολίασε στην πλατφόρμα X ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Έντγκαρς Ρίνκεβιτς.

Whatever your thoughts about Alexey @Navalny as the politician, he was just brutally murdered by the Kremlin. That’s a fact and that is something one should know about the true nature of Russia’s current regime. My condolences to the family and friends.