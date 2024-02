Αλεξέι Ναβάλνι: Η τελευταία εμφάνισή του από την απομόνωση στην Αρκτική

Παγκόσμιο σοκ προκαλεί η είδηση του θανάτου του νούμερο ένα επικριτή του Βλαντιμίρ Πούτιν, Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος το τελευταίο διάστημα ήταν απομονωμένος σε φυλακές της Αρκτικής, 1.900 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Μόσχας.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος μετά την άφιξή του στις 10 Ιανουαρίου 2024 στη φυλακή της Αρκτικής είχε δηλώσει πως είναι «σε καλή ψυχική κατάσταση, σαν τον Άγιο Βασίλη», είχε αστειευτεί και για το κρύο στις φυλακές, λέγοντας πως είναι «πολικός λύκος». Ο πιο διάσημος κρατούμενος πολιτικός της αντιπολίτευσης της Ρωσίας, είχε τις πολικές συνθήκες, που επικρατούσαν (και επικρατούν) στις φυλακές που βρίσκονται βόρεια του Αρκτικού Κύκλου στις οποίες μεταφέρθηκε λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα.

Βρισκόταν στην αποικία κρατουμένων ΙΚ-3 στην πόλη Χαρπ στην περιοχή Γιαμάλ-Νενέτς, περίπου 1.900 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας, είχαν αναφέρει οι υποστηρικτές του στις 25 Δεκεμβρίου. Σε ανάρτησή του ο Ναβάλνι είχε αναφέρει ότι τον μετέφεραν σε κελί τιμωρίας για τη συμπεριφορά του μόλις βγήκε από την καραντίνα στις φυλακές «πολικός λύκος».

Ο Ναβάλνι είχε αναρτήσει μια φωτογραφία από τον χώρο όπου προαυλιζόταν, ο οποίος είχε τσιμεντένιο τοίχο με σιδερόβεργες στην κορυφή του, και εκεί μπορούσε να κάνει 11 βήματα κατά μήκος και 4 κατά πλάτος.

Συνεχίζοντας ο Ναβάλνι είχε αναφερθεί σε μια σκηνή της ταινίας «Η Επιστροφή» (The Revenant) στην οποία ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο βρίσκει καταφύγιο στο κουφάρι ενός αλόγου. «Δεν νομίζω ότι αυτό θα λειτουργούσε εδώ. Ένα νεκρό άλογο θα πάγωνε σε 15 λεπτά», έγραφε ο Ναβάλνι. «Χρειαζόμαστε έναν ελέφαντα εδώ, έναν ζεστό ελέφαντα, έναν τηγανητό ελέφαντα».

Οι υποστηρικτές του επικριτή του Κρεμλίνου και του Βλαντιμίρ Πούτιν είχαν χάσει επαφή μαζί του από τις 6 Δεκεμβρίου.

1/9 I am your new Santa Claus.



Well, I now have a sheepskin coat, an ushanka hat (a fur hat with ear-covering flaps), and soon I will get valenki (a traditional Russian winter footwear). I have grown a beard for the 20 days of my transportation.