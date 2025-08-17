Πυροβολισμοί στη Νέα Υόρκη: Τρεις νεκροί και οκτώ τραυματίες μέσα σε κλαμπ

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη οκτώ τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής σε κλαμπ στο Μπρούκλιν, ανακοίνωσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Το περιστατικό συνέβη στο «Taste Of The City Lounge» στη λεωφόρο Franklin, όπως ενημέρωσε η εκπρόσωπος της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ίδια εμπλέκονταν πολλοί ένοπλοι, ενώ η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη.

At least 3 killed and 8 injured in a mass shooting at “Taste Of The City Lounge” in Crown Heights, Brooklyn.



NYPD Commissioner Jessica Tisch confirms multiple shooters were involved, no arrests made. Victims include men aged 27 and 35. #Brooklyn pic.twitter.com/owALVcO1EN — BPI News (@BPINewsOrg) August 17, 2025

Τα θύματα ήταν τρεις άνδρες, ηλικίας 27 και 35 ετών. Οι οκτώ τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία και η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

«Είναι ένα φρικτό γεγονός αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί και θα διεξάγουμε έρευνα για να εξακριβώσουμε τι ακριβώς έγινε», δήλωσε η εκπρόσωπος σε συνέντευξη Τύπου.