Πυροβολισμοί στη Νέα Υόρκη: Τρεις νεκροί και οκτώ τραυματίες μέσα σε κλαμπ

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη οκτώ τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής σε κλαμπ στο Μπρούκλιν, ανακοίνωσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης.
Το περιστατικό συνέβη στο «Taste Of The City Lounge» στη λεωφόρο Franklin, όπως ενημέρωσε η εκπρόσωπος της Αστυνομίας.
Σύμφωνα με την ίδια εμπλέκονταν πολλοί ένοπλοι, ενώ η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη.
At least 3 killed and 8 injured in a mass shooting at “Taste Of The City Lounge” in Crown Heights, Brooklyn.— BPI News (@BPINewsOrg) August 17, 2025
NYPD Commissioner Jessica Tisch confirms multiple shooters were involved, no arrests made. Victims include men aged 27 and 35. #Brooklyn pic.twitter.com/owALVcO1EN
Τα θύματα ήταν τρεις άνδρες, ηλικίας 27 και 35 ετών. Οι οκτώ τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία και η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.
«Είναι ένα φρικτό γεγονός αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί και θα διεξάγουμε έρευνα για να εξακριβώσουμε τι ακριβώς έγινε», δήλωσε η εκπρόσωπος σε συνέντευξη Τύπου.