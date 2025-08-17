ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πυροβολισμοί στη Νέα Υόρκη: Τρεις νεκροί και οκτώ τραυματίες μέσα σε κλαμπ

Σύμφωνα με την αστυνομία οι δράστες ήταν περισσότεροι από ένας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πυροβολισμοί στη Νέα Υόρκη: Τρεις νεκροί και οκτώ τραυματίες μέσα σε κλαμπ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Unsplash
0

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη οκτώ τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής σε κλαμπ στο Μπρούκλιν, ανακοίνωσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Το περιστατικό συνέβη στο «Taste Of The City Lounge» στη λεωφόρο Franklin, όπως ενημέρωσε η εκπρόσωπος της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ίδια εμπλέκονταν πολλοί ένοπλοι, ενώ η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη.

Τα θύματα ήταν τρεις άνδρες, ηλικίας 27 και 35 ετών. Οι οκτώ τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία και η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

«Είναι ένα φρικτό γεγονός αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί και θα διεξάγουμε έρευνα για να εξακριβώσουμε τι ακριβώς έγινε», δήλωσε η εκπρόσωπος σε συνέντευξη Τύπου.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ισραήλ: Χιλιάδες διαδηλωτές ζήτησαν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Διεθνή / Ισραήλ: Πανεθνική απεργία σήμερα στη χώρα - Χιλιάδες διαδηλωτές ζήτησαν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Οι οικογένειες των ομήρων καταγγέλλουν την απόφαση της κυβέρνησης να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα αντί να συνάψει συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων
LIFO NEWSROOM
Σερβία: Επεισόδια σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα

Διεθνή / Σερβία: Βίαιες διαδηλώσεις για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα - Στις φλόγες τα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος

Σχεδόν καθημερινές διαδηλώσεις συγκλονίζουν τη Σερβία από τον Νοέμβριο, μετά το δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, όπου σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι
LIFO NEWSROOM
Γάζα: «Βομβαρδίζουν μια συνοικία επί μέρες» - Σε εφαρμογή το σχέδιο του Ισραήλ για εκτοπισμό Παλαιστινίων 

Διεθνή / Γάζα: «Βομβαρδίζουν μια συνοικία επί μέρες» - Σε εφαρμογή το σχέδιο του Ισραήλ για εκτοπισμό Παλαιστινίων 

«Εκτιμούμε ότι περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι παραμένουν στη συνοικία Ζεϊτούν, οι περισσότεροι χωρίς νερό και τρόφιμα», ανέφερε εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας
LIFO NEWSROOM
 
 