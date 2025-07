Προκαλεί αντιδράσεις ο Στίβεν Κινγκ: «Δεν υπάρχει λίστα Έπσταϊν»

Ο Στίβεν Κινγκ, γνωστός για τη δριμεία και σταθερή του κριτική προς τον Ντόναλντ Τραμπ, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, αυτή τη φορά με αφορμή μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ο δημοφιλής συγγραφέας σχολίασε σαρκαστικά τις θεωρίες γύρω από την περιβόητη «λίστα πελατών» του Τζέφρι Έπσταϊν, γράφοντας: «Η λίστα πελατών του Έπσταϊν είναι αληθινή. Το ίδιο και η Νεράιδα των Δοντιών και ο Άγιος Βασίλης». Η ανάρτηση του Κινγκ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ιδίως από κύκλους που επιμένουν ότι η αμερικανική κυβέρνηση αποκρύπτει κρίσιμες πληροφορίες γύρω από την υπόθεση.

The Epstein client list is real.

So is the Tooth Fairy and Santa Claus.