Προειδοποίηση UNICEF για τα παιδιά στη Γάζα: «Η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη»

Η UNICEF εξήγγειλε δημόσια, τον προβληματισμό της για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και το μετέωρο μέλλον των παιδιών, που έχουν επιβιώσει.



Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επικεντρώνεται στην κλιμάκωση της κρίσης στη Λωρίδα της Γάζας και στους χειρότερους περιορισμούς στην ανθρωπιστική βοήθεια προς τον πληθυσμό, από την έναρξη των εχθροπραξιών με το Ισραήλ.



Το 85% της Γάζας βρίσκεται υπό εντολή εκκένωσης και επιβιώνει σε «μη βιώσιμες» συνθήκες. Ο Τζέιμς Έλντερ, εκπρόσωπος του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), επεσήμανε τη σημαντική παρακώλυση της ανθρωπιστικής βοήθειας, ιδιαίτερα τον Αύγουστο, όταν παραδόθηκε η χαμηλότερη ποσότητα βοήθειας από την έναρξη της σύγκρουσης.

There is no safe place for children in Gaza.



