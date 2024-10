Μητσοτάκης στη MED9: Εκκληση για άμεση εκεχειρία σε Λίβανο και Γάζα

Έκκληση για άμεση εκεχειρία τόσο στον Λίβανο όσο και στη Γάζα απηύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη Σύνοδο Κορυφής MED9, που πραγματοποιήθηκε στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της διάχυτης ανησυχίας για περαιτέρω κλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Είχαμε την ευκαιρία για μια ευρύτερη επισκόπηση των περιφερειακών εξελίξεων (…) Το ζήτημα του Κυπριακού βρήκε τη θέση του στη διακήρυξή μας» επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά τη MED9, στην Πάφο.

«Είναι θλιβερό, ενδεχομένως τραγικό το γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ, στην Κύπρο, στο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που βρίσκεται πιο κοντά στην κρίση, η οποία δυστυχώς κλιμακώνεται στη Μέση Ανατολή. Μια κλιμάκωση η οποία αυτή τη στιγμή δυστυχώς δοκιμάζει και τον λαό του Λιβάνου. Να προσθέσω και εγώ τη δική μου φωνή στην έκκληση για μια άμεση εκεχειρία τόσο στον Λίβανο όσο και στη Γάζα, όπου δυστυχώς η ανθρωπιστική καταστροφή έχει λάβει εφιαλτικές διαστάσεις» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκη.

«Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ, καθώς συμβάλλουν στην επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης και αυξάνουν τους κινδύνους για μια περιφερειακή σταθερότητα. Από την άλλη πλευρά όμως, καλούμε και εμείς αυτή τη στιγμή σε συγκράτηση, έτσι ώστε ο νότιος Λίβανος να μη μετατραπεί σε μια νέα Γάζα. Θα είναι μια μεγάλη νέα ανθρωπιστική τραγωδία, την οποία η ευρύτερη περιοχή δεν την αντέχει» υπογράμμισε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

«Συζητήσαμε και αρκετά αναλυτικά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, αλλά και ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση. Και αναγνωρίσαμε επίσης το γεγονός ότι όλες οι χώρες της Μεσογείου βρίσκονται δυστυχώς στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης. Κατά συνέπεια, ο συντονισμός μας για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων είναι ακόμα πιο επιβεβλημένος», τόνισε.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο κ. Μητσοτάκης καλωσόρισε την άτυπη τριμερή συνάντηση υπό τον γενικό γραμματέα του OHE, εκφράζοντας την προσδοκία του ότι αυτή η συνάντηση «θα φέρει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο μια λύση βασισμένη στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, στο Διεθνές Δίκαιο, στο ευρωπαϊκό κεκτημένο».

Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα των MED9 συστάθηκε το 2013 με πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας, με στόχο την ενίσχυση της φωνής, του ρόλου και της συνεργασίας αρχικά μεταξύ των επτά μεσογειακών κρατών-μελών της ΕΕ -Γαλλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας, Μάλτας, Πορτογαλίας και Κύπρου-, ενώ το 2021 προστέθηκαν η Σλοβενία και η Κροατία.

Πριν από την έναρξη των εργασιών της MED9, ο πρωθυπουργός είχε συνάντηση με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και με τον βασιλιά της Ιορδανίας, Aμπντάλα, όπου συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συζητήθηκαν οι προτεραιότητες του νέου ευρωπαϊκού θεσμικού κύκλου, με έμφαση στα ζητήματα του μεταναστευτικού και της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα της επικείμενης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μετά τη συνάντηση, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό με ανάρτησή της στο X για την καλή ανταλλαγή απόψεων πριν από τη Σύνοδο των MED9.

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας για όλες τις κοινές μας προτεραιότητες, από τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε. και τη διαχείριση της καθαρής και ψηφιακής μετάβασης έως την αντιμετώπιση της μετανάστευσης», αναφέρει η επικεφαλής της Κομισιόν.

Thank you @kmitsotakis for the good exchange ahead of today’s #MED9.



I look forward to working with you on all our shared priorities, from improving EU competitiveness and managing the clean and digital transition, to tackling migration. pic.twitter.com/ErlgwPWgk8