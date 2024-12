Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν για συντριβή αεροσκάφους: «Το αεροπλάνο δέχθηκε πυρά από το έδαφος στη Ρωσία»

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγεφ, δήλωσε σήμερα, Κυριακή 29 Δεκεμβρίου, ότι το αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines το οποίο συνετρίβη στις 25 Δεκεμβρίου στο Καζακστάν σκοτώνοντας 38 ανθρώπους δέχθηκε πυρά από το έδαφος στη Ρωσία.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση του Αζερμπαϊτζάν, ο Ιλχάμ Αλίγεφ τόνισε την πιθανή εμπλοκή της Ρωσίας στην τραγική συντριβή του αεροσκάφους.

«Το γεγονός είναι ότι το αζερικό αεροσκάφος επλήγη εξωτερικά επάνω από το ρωσικό έδαφος (...) η ουρά του αεροσκάφους χτυπήθηκε σοβαρά από πυρά που προήλθαν από το έδαφος».

Ο Αζέρος πρόεδρος επίσης συμπλήρωσε ότι λυπάται που «ορισμένοι κύκλοι» στη Ρωσία προσπάθησαν να αποκρύψουν την αλήθεια για τη συντριβή, προωθώντας ψευδή σενάρια.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις πολλές πιθανές εκδοχές που παρουσιάστηκαν για την αιτία της τραγωδίας, λέγοντας ότι «δείχνουν ξεκάθαρα ότι η ρωσική πλευρά προσπάθησε να πνίξει την υπόθεση».

«Το να παραδεχθεί κανείς την ενοχή του, να ζητήσει συγγνώμη εγκαίρως και όσο αυτό είναι χρήσιμο για το Αζερμπαϊτζάν που θεωρείται φίλη χώρα και να πληροφορήσει το κοινό για το θέμα αυτό, αυτά είναι που έπρεπε να έχουν γίνει», πρόσθεσε ο πρόεδρος Ιλχάμ Αλίγεφ.

Εχθές, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε συγγνώμη από τον Αζέρο ομόλογό του για τη συντριβή του αεροσκάφους, την οποία το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «τραγικό περιστατικό», το οποίο συνέβη την ώρα που η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα επιχειρούσε κατά ουκρανικών drones.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρεμλίνου, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ιλχάμ Αλιγίεφ ζήτησε «συγγνώμη» για την συντριβή του αεροσκάφους της Αζερμπαϊτζάν Airlines στο Καζακστάν με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 38 άτομα.

Αναλυτικότερα, σε δήλωσή του το Κρεμλίνο σημειώνει πως «ο Βλάντιμιρ Πούτιν ζήτησε συγγνώμη για το γεγονός ότι το τραγικό περιστατικό συνέβη στον ρωσικό εναέριο χώρο και εξέφρασε για άλλη μια φορά τα βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Vladimir Putin apologizes to Azerbaijani President Ilham Aliyev 'for the tragic incident that occurred in Russian airspace,' according to an official Kremlin statement. https://t.co/qx7bCPP3Dc pic.twitter.com/iOghVJISHe