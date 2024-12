«Συγγνώμη» Πούτιν στον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν για τη συντριβή του αεροσκάφους στο Καζακστάν

«Συγγνώμη» φέρεται να ζήτησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν από τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, για τη συντριβή αεροσκάφους στο Καζακστάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρεμλίνου, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ιλχάμ Αλιγίεφ ζήτησε «συγγνώμη» για την συντριβή του αεροσκάφους της Αζερμπαϊτζάν Airlines στο Καζακστάν με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 38 άτομα, κάνοντας παράλληλα λόγο για ένα «τραγικό περιστατικό».

Αναλυτικότερα, σε δήλωσή του το Κρεμλίνο σημειώνει πως «ο Βλάντιμιρ Πούτιν ζήτησε συγγνώμη για το γεγονός ότι το τραγικό περιστατικό συνέβη στον ρωσικό εναέριο χώρο και εξέφρασε για άλλη μια φορά τα βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Παράλληλα, φέρεται να υποστηρίζει πως το αεροσκάφος επιχειρούσε να προσγειωθεί στο Γκρόζνι, την πρωτεύουσα της ρωσικής περιφέρειας Τσετσενίας, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν στη Ρωσία και οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας απέκρουσαν τις επιθέσεις.

Σύμφωνα με αμερικανικές στρατιωτικές πηγές, η ρωσική αεράμυνα ενδέχεται να κατέρριψε την πτήση της Azerbaijan Airlines που συνετρίβη στο Καζακστάν.

Όπως αναφέρει το Sky News, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας δήλωσαν ότι η Αμερική έχει πληροφορίες που δείχνουν πως η Ρωσία μπορεί να νόμιζε ότι η πτήση ήταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος και ενεργοποίησε την αεράμυνά της.

Πρόσθεσαν ότι αυτό μπορεί να συνέβη, εν μέρει, λόγω του ακανόνιστου σχεδίου πτήσης και του ύψος στο οποίο πετούσε το αεροπλάνο. Εν τω μεταξύ, ο εκπρόσωπος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ Τζον Κίρμπι, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ουάσινγκτον είχε «κάποιες πρώτες ενδείξεις που σίγουρα έδειχναν ότι υπήρχε πιθανότητα το αεροσκάφος αυτό να καταρρίφθηκε από ρωσικά συστήματα αεράμυνας».

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, επικαλούμενος την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ωστόσο, η Washington Post έγραψε ότι τα στοιχεία στα χέρια των αμερικανικών αρχών δεν αφορούν μόνο τις ευρέως διαδεδομένες φωτογραφίες του κατεστραμμένου αεροσκάφους.

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει, αλλά ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας της Ρωσίας ανέφερε ότι η κατάσταση στην Τσετσενία ήταν «πολύ περίπλοκη» λόγω των ουκρανικών επιδρομών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή. Όπως αναφέρει το BBC, εμπειρογνώμονες στο Αζερμπαϊτζάν πιστεύουν ότι τα συστήματα GPS του αεροπλάνου επηρεάστηκαν από ηλεκτρονικές παρεμβολές, ενώ στη συνέχεια αυτό υπέστη ζημιές από θραύσματα των ρωσικών πυραύλων αεράμυνας.

Επίσημα, το Αζερμπαϊτζάν δεν έχει κατηγορήσει τη Ρωσία, αλλά ο υπουργός Μεταφορών της χώρας, Ρασάντ Ναμπίγιεφ, δήλωσε την Παρασκευή ότι τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ερευνητές του Αζερμπαϊτζάν υποδεικνύουν «εξωτερική παρέμβαση» στο αεροσκάφος.

«Οι τραυματισμένοι επιβάτες και οι επιζώντες αεροσυνοδοί είπαν ότι άκουσαν μια έκρηξη όταν βρίσκονταν πάνω από το Γκρόζνι» δήλωσε ο Ναμπίγιεφ, προσθέτοντας ότι υπήρχαν αποδείξεις από βίντεο που δείχνουν μια αεροσυνοδό και έναν επιβάτη να έχουν τραυματιστεί στα χέρια και τα πόδια τους.

