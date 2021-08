Το ποσό των 6.500 δολαρίων χρεώνει ανά θέση σε ναυλωμένο αεροπλάνο από το Αφγανιστάν, ο Έρικ Πρινς, ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της στρατιωτικής εταιρείας Blackwater, ανέφερε την Τετάρτη η Wall Street Journal.

Ο Πρινς εξήγησε ότι το κόστος αυτό θα καλύπτει τόσο την είσοδο του επιβάτη στο αεροδρόμιο όσο και την πτήση. Ωστόσο, προβλέπεται επιπρόσθετη χρέωση σε επιβάτες εφόσον απαιτήσουν την μεταφορά τους προς στο αεροδρόμιο από την πόλη της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, δεν είναι σαφές αν έχει πράγματι τη δυνατότητα να κάνει κάτι τέτοιο (δεδομένου του χάους που επικρατεί).

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι, ερωτηθείσα για το θέμα επέκρινε τον Έρικ Πρινς, η εταιρεία του οποίου κέρδισε πολλά εκατομμύρια από τον πόλεμο στο Αφγανιστάν.

«Δεν νομίζω ότι οποιοσδήποτε άνθρωπος που έχει καρδιά και ψυχή θα υποστήριζε προσπάθειες να κερδοσκοπήσει πάνω στην αγωνία και τον πόνο των ανθρώπων που προσπαθούν να φύγουν από μια χώρα και φοβούνται για τη ζωή τους», δήλωσε η Ψάκι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

