Πριγκίπισσα Άννα: Δεν σκοπεύω να πάρω σύνταξη

Κατά την διάρκεια διήμερης επίσημης επίσκεψης στο Κέιπ Τάουν στις 24 Ιανουαρίου, η πριγκίπισσα Άννα παραχώρησε μια εφ'΄ όλης της ύλης συνέντευξη. Μεταξύ άλλων, κλήθηκε να απαντήσει στο Association Press για τα πλάνα της, αναφορικά με τις βασιλικές της ευθύνες μέσα στα επόμενα χρόνια.

Η κουβέντα έγινε κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψης της πριγκίπισσας Άννας στη Νότια Αφρική, στο πρώτο διεθνές επαγγελματικό ταξίδι της, για φέτος.

Όταν τη ρώτησαν, εάν σκοπεύει να συνταξιοδοτηθεί, η αδελφή του Καρόλου απάντησε: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόγραμμα συνταξιοδότησης σε αυτή τη συγκεκριμένη ζωή».

«Πραγματικά δεν είναι γραφτό, όχι. Δεν αποτελεί μια επιλογή, όχι, δεν το νομίζω», είπε για το ενδεχόμενο να μειώσει τον όγκο των δραστηριοτήτων της.

