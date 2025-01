Πριγκίπισσα Άννα: Άλογο έπεσε πάνω στην κόρη της κατά τη διάρκεια φωτογράφισης

Από καθαρή τύχη απέφυγε σοβαρό ατύχημα η κόρη της πριγκίπισσας Άννα, Ζάρα Τίνταλ.

Η 43χρονη κόρη της πριγκίπισσας Άννα, βρίσκεται στην Αυστραλία προκειμένου να δώσει το παρών στο Magic Millions Races, μια εκδήλωση στην οποία είναι πρέσβειρα.

Τόσο η 43χρονη όσο και ο σύζυγός της, βρέθηκαν στις παραλίες του Surfers Paradise λόγω της εκδήλωσης, όπου και εκεί συνέβη το περιστατικό.

Συγκεκριμένα την ώρα που η Ζάρα Τίνταλ πόζαρε μπροστά σε τρία άλογα με αναβάτες, κρατώντας τα ηνία τους κατά τη διάρκεια φωτογράφισης στην παραλία, ένα άλογο ανατράπηκε και έπεσε πάνω της.

Άμεσα η 43χρονη έκανε στην άκρη και παρότι την ακούμπησε, απέφυγε από τύχη σοβαρό τραυματισμό καθώς ο αναβάτης του αλόγου προσπαθούσε να ανακτήσει τον έλεγχό του.

