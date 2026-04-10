Πρίγκιπας Χάρι: Αντιμέτωπος με μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από φιλανθρωπική οργάνωση

Το παρασκήνιο της δικαστικής διαμάχης του πρίγκιπα Χάρι με τη φιλανθρωπική οργάνωση που ο ίδιος δημιούργησε

The LiFO team
Ο πρίγκιπας Χάρι στο Λονδίνο για δικαστική του υπόθεση / EPA
Αντιμέτωπος με αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση βρίσκεται ο πρίγκιπας Χάρι, καθώς η φιλανθρωπική οργάνωση Sentebale, την οποία συνίδρυσε, προσέφυγε εναντίον του στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή (10/4), η Sentebale κατέθεσε τον περασμένο μήνα αγωγή για δυσφήμιση κατά του Χάρι, αλλά και κατά του Μαρκ Ντάιερ, ο οποίος είχε επίσης διατελέσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου της οργάνωσης.

Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της υπόθεσης, αναφέρουν σχετικά για τον πρίγκιπα Χάρι βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Πρίγκιπας Χάρι: Το παρασκήνιο της δικαστικής του διαμάχης με την οργάνωση

Η Sentebale ιδρύθηκε το 2006 από τον πρίγκιπα Χάρι με στόχο τη στήριξη νέων που ζουν με HIV και AIDS στο Λεσότο και τη Μποτσουάνα. Για χρόνια αποτέλεσε ένα από τα βασικά φιλανθρωπικά εγχειρήματα που συνδέθηκαν με τη δημόσια εικόνα του.

Ωστόσο, τον Μάρτιο του 2025, ο Χάρι παραιτήθηκε από τον ρόλο του «προστάτη» της οργάνωσης, έπειτα από δημόσια ρήξη με την πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, Sophie Chandauka. Η σύγκρουση αυτή φαίνεται να αποτελεί το υπόβαθρο της σημερινής νομικής αντιπαράθεσης.

Μέχρι στιγμής, η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και αναμένεται να προκύψουν περισσότερες πληροφορίες τις επόμενες ημέρες.

Με πληροφορίες από Sky News

Διεθνή / «Επιτέλους λογοδοσία»: Ο πρίγκιπας Χάρι χαιρετίζει τις αγωγές κατά των τεχνολογικών κολοσσών

Αναφέρθηκε σε «συγκλονιστικές ιστορίες» οικογενειών, όπου η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συνδέθηκε με «σοβαρές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις» για ανήλικους
