Γαλλία: Σε καραντίνα πάνω από 1700 άτομα που επέβαιναν σε κρουαζιερόπλοιο

Φόβοι για έξαρση νοροϊού μετά τον θάνατο επιβάτη - Τι εξετάζεται για το κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό

The LiFO team
Οι γαλλικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση με το κρουαζιερόπλοιο στη Γαλλία / Φωτ.: Ivan Sarfatti-MSC
Περισσότεροι από 1.700 άνθρωποι παραμένουν σε καραντίνα σε κρουαζιερόπλοιο κοντά στο Μπορντό της Γαλλίας, μετά τον θάνατο ενός 90χρονου επιβάτη και την εμφάνιση δεκάδων ύποπτων κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας.

Σύμφωνα με τις γαλλικές υγειονομικές αρχές, εξετάζεται το ενδεχόμενο έξαρσης νοροϊού στο πλοίο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σύνδεση με τον χανταϊό. Υπενθυμίζεται ότι εξαιτίας του δεύτερου ιού, ένα άτομο έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια κρουαζιέρας στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Στο πλοίο «MS Ambition» της εταιρείας Ambassador Cruise Line βρίσκονται συνολικά 1.233 επιβάτες, κυρίως Βρετανοί και Ιρλανδοί, καθώς και 514 μέλη πληρώματος.

Γαλλία: Περίπου 50 άτομα έχουν εμφανίσει σύμπτωμα γαστρεντερίτιδας

Πέρα από τον 90χρονο που έχασε τη ζωή του, περίπου 50 άτομα έχουν εμφανίσει συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, με τις αρχές να πραγματοποιούν εξετάσεις για πιθανή παρουσία νοροϊού.

Το κρουαζιερόπλοιο είχε αναχωρήσει πριν από δύο ημέρες από τη Βρέστη της Γαλλίας και επρόκειτο να φτάσει στην Ισπανία στις 16 Μαΐου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων, το «MS Ambition» παραμένει ακινητοποιημένο στις εκβολές του ποταμού Ζιρόντ από το πρωί της Τρίτης.

Οι γαλλικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του θανάτου του ηλικιωμένου επιβάτη ή για την ακριβή προέλευση των συμπτωμάτων που εμφανίστηκαν στο πλοίο.

Με πληροφορίες από Le Parisien

