Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ

Φουντώνουν τα σενάρια αμφισβήτησης του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ

Ο παραιτηθείς υπουργός Υγείας της Βρετανίας βγαίνει από την οδό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ / Φωτ.: EPA
Παραιτήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (14/5) ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Γουες Στρίτινγκ, την ώρα που πληθαίνουν τα σενάρια περί εσωκομματικής αμφισβήτησης του Βρετανου πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα, ο Γουες Στρίτινγκ θεωρείται πιθανός διεκδικητής της ηγεσίας των Εργατικών, ενώ το τελευταίο 24ωρο εντάθηκαν οι πληροφορίες για εσωτερικές πιέσεις προς τον Κιρ Στάρμερ να αποχωρήσει.

Η Ντάουνινγκ Στριτ επιχείρησε να περιορίσει τη φημολογία, διαμηνύοντας ότι ο Κιρ Στάρμερ «θα συνεχίσει να δίνει μάχη» και δεν σκοπεύει να παραιτηθεί. Μέχρι λίγες ώρες πριν από την παραίτησή του, ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωνε ότι διατηρεί «πλήρη εμπιστοσύνη» στον υπουργό Υγείας.

Βρετανία: Η Άντζελα Ρέινερ αλλάζει τις ισορροπίες

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται να παίζει και η Άντζελα Ρέινερ, η οποία ανακοίνωσε ότι απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για φορολογικές παρατυπίες έπειτα από έρευνα της HMRC.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ότι ανοίγει ξανά τον δρόμο για πιθανή δική της υποψηφιότητα στην ηγεσία των Εργατικών, κάτι που φαίνεται να επηρεάζει και τους σχεδιασμούς του Γουες Στρίτινγκ, πλέον παραιτηθείς υπουργός Υγείας της Βρετανίας.

Σε συνέντευξή της στον Guardian, η Ρέινερ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μελλοντικής διεκδίκησης της ηγεσίας, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι δεν σκοπεύει η ίδια να πυροδοτήσει εσωκομματική αναμέτρηση.

Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ανώτερα στελέχη των Εργατικών σχεδιάζουν συνάντηση με τον Στάρμερ προκειμένου να τον πιέσουν να αποχωρήσει.

Βρετανία: Στο προσκήνιο και ο Άντι Μπέρναμ

Στα πιθανά πρόσωπα διαδοχής περιλαμβάνεται και ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Andy Burnham, ο οποίος φέρεται να προετοιμάζει το έδαφος για πιθανή επιστροφή στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Συνεργάτες του υποστηρίζουν ότι, εάν υπάρξει αλλαγή ηγεσίας, αυτή θα πρέπει να γίνει με «αξιοπρεπή μετάβαση» και χωρίς ταπεινωτική αποπομπή του Στάρμερ. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται ήδη πιθανή κοινοβουλευτική έδρα που θα επέτρεπε στον Μπέρναμ να επιστρέψει στο βρετανικό κοινοβούλιο και να συμμετάσχει σε εσωκομματική διαδικασία.

Πάντως, παρά την πολιτική αναταραχή, νέα δημοσκόπηση της Survation για το LabourList δείχνει ότι ο Στάρμερ εξακολουθεί να υπερέχει καθαρά σε πιθανή εσωκομματική αναμέτρηση απέναντι στον Στρίτινγκ. Σύμφωνα με την έρευνα, ο Βρετανός πρωθυπουργός θα συγκέντρωνε 53% έναντι 23% του πρώην υπουργού Υγείας.

Ωστόσο, η ίδια δημοσκόπηση δείχνει ότι ο Στάρμερ θα δυσκολευόταν περισσότερο απέναντι σε υποψηφιότητες όπως της Ρέινερ ή του Μπέρναμ.

Με πληροφορίες από Independent

