Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Νέοι σοβαροί ισχυρισμοί τους «συνδέουν» με τον θάνατο του πρίγκιπα Φίλιππου

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας επανέρχονται οι τελευταίες εβδομάδες ζωής του πρίγκιπα Φίλιππου, με αφορμή νέους ισχυρισμούς που συνδέουν την περίοδο εκείνη με την αποχώρηση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ από τη βασιλική οικογένεια.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα, η ένταση που προκλήθηκε τότε, με την αποχώρηση του εγγονού του πρίγκιπα Χάρι, σε συνδυασμό με τη δύσκολη κατάσταση της υγείας του, φέρεται να επιβάρυνε περαιτέρω τον ίδιο.

Ο πρίγκιπας Φίλιππος πέθανε τον Απρίλιο του 2021 σε ηλικία 99 ετών και είχε νοσηλευτεί νωρίτερα εκείνη τη χρονιά, περνώντας μια σοβαρή περιπέτεια υγείας.

Όπως αναφέρει ο ιστορικός Hugo Vickers, είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε σοβαρή επέμβαση καρδιάς, με τους γιατρούς να δίνουν «μάχη» για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, «η ιατρική ομάδα τον έχασε σχεδόν δύο φορές», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

Οι ισχυρισμοί για τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ

Την ίδια περίοδο, η συνέντευξη του ζευγαριού στην Oprah Winfrey ήρθε να ταράξει τα νερά, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις παγκοσμίως.

Πηγές αναφέρουν πως «η πίεση και η αναστάτωση που προκλήθηκαν εκείνη τη στιγμή δεν μπορούν να αγνοηθούν», με κάποιους να εκτιμούν ότι το κλίμα αυτό επιβάρυνε περαιτέρω τον ήδη καταπονημένο οργανισμό του Φιλίππου, χωρίς ωστόσο να γίνεται λόγος από πλευράς τους για άμεση σύνδεση.

Παράλληλα, νέες αποκαλύψεις κάνουν λόγο για πιθανό σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε για χρόνια, ακόμη και για μορφή καρκίνου στο πάγκρεας.

Ωστόσο, ειδικοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί, τονίζοντας πως «μια επιβίωση οκτώ ετών σε τέτοιες περιπτώσεις θεωρείται εξαιρετικά σπάνια», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαφορετικής μορφής της νόσου.

Όπως επισημαίνουν πηγές, «η απουσία ξεκάθαρων απαντήσεων οδηγεί πολλούς στο να συνδέουν τα γεγονότα», με αποτέλεσμα η συζήτηση γύρω από τις τελευταίες ημέρες του πρίγκιπα Φίλιππου να παραμένει έντονη.

Με την έλλειψη επίσημων απαντήσεων, τροφοδοτούνται σενάρια και εικασίες για το τι πραγματικά συνέβη εκείνη την περίοδο.

Με πληροφορίες από okmagazine.com