Τραμπ για πρίγκιπα Χάρι: «Πώς τα πάει; Πώς είναι η γυναίκα του;»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις δηλώσεις του πρίγκιπα Χάρι, ο οποίος ζήτησε από τις ΗΠΑ περισσότερη δράση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, λέγοντας ότι ο Βρετανός πρίγκιπας δεν εκπροσωπεί το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Ξέρω ένα πράγμα, ο πρίγκιπας Χάρι δεν μιλά εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτό είναι σίγουρο. Νομίζω ότι εγώ μιλάω για το Ηνωμένο Βασίλειο περισσότερο από τον πρίγκιπα Χάρι. Αλλά εκτιμώ πολύ τη συμβουλή του», δήλωσε ο Τραμπ, πριν αστειευτεί: «Πώς τα πάει; Πώς είναι η γυναίκα του;». «Παρακαλώ δώστε του τους χαιρετισμούς μου», πρόσθεσε.

Ο Χάρι επισκέφθηκε πρόσφατα την Ουκρανία, όπου κάλεσε τις ΗΠΑ να αυξήσουν τη στήριξη προς το Κίεβο και προέτρεψε τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν να «επιλέξει μια διαφορετική πορεία».

«Κανένα έθνος δεν ωφελείται από τη συνεχιζόμενη απώλεια ζωών»

Μιλώντας σε φόρουμ ασφάλειας στο Κίεβο, ο Χάρι κάλεσε τον Πούτιν να τερματίσει άμεσα τις εχθροπραξίες. «Κανένα έθνος δεν ωφελείται από τη συνεχιζόμενη απώλεια ζωών που βλέπουμε. Υπάρχει ακόμη η στιγμή – τώρα – να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, να αποτραπεί περαιτέρω οδύνη για Ουκρανούς και Ρώσους και να επιλεγεί μια διαφορετική πορεία», δήλωσε.

Απευθυνόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάλεσε την Ουάσιγκτον να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο για τον τερματισμό της σύγκρουσης. «Αυτή είναι μια στιγμή για αμερικανική ηγεσία, μια στιγμή για την Αμερική να δείξει ότι μπορεί να τιμήσει τις διεθνείς της δεσμεύσεις», ανέφερε.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα αναμένεται να επισκεφθούν την Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα, με στάσεις στον Λευκό Οίκο και το Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από CNN, Reuters