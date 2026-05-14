Γαλλία: Τέλος η καραντίνα στο κρουαζιερόπλοιο που επλήγη από νοροϊό

Κρουαζιερόπλοιο στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα νοροϊού και το οποίο μετέφερε κυρίως επιβάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, απαλλάχθηκε από το μέτρο καραντίνας που είχαν επιβάλει οι γαλλικές αρχές.

Και οι 1.701 επιβαίνοντες του πλοίου Ambition δεν μπορούσαν να αποβιβαστούν για περισσότερο από 24 ώρες, μετά τον ελλιμενισμό του στο Μπορντό της Γαλλίας την Τρίτη, όταν ένας επιβάτης πέθανε από καρδιακή προσβολή και δεκάδες άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας με εμετούς.

Οι τοπικές αρχές επέτρεψαν από το απόγευμα της Τετάρτης την αποβίβαση όσων δεν εμφάνιζαν συμπτώματα, ενώ όσοι είχαν νοσήσει υποχρεώθηκαν να παραμείνουν σε απομόνωση εντός του πλοίου.

Ο νοροϊός είναι μια ιδιαίτερα μεταδοτική μορφή γαστρεντερίτιδας που προκαλεί εμετούς και διάρροια.

Το άτομο που έχασε τη ζωή του ήταν ένας 92χρονος Βρετανός, ο οποίος υπέστη καρδιακή προσβολή. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, ο θάνατός του δεν φαίνεται να συνδέεται με το ξέσπασμα του νοροϊού.

Η εταιρεία Ambassador Cruise Line, με έδρα το Έσεξ, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι 48 επιβάτες και ένα μέλος του πληρώματος παρουσίαζαν «ενεργά κρούσματα γαστρεντερικής ασθένειας».

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 1.187 επιβάτες και 514 μέλη πληρώματος.

Ένας επιβάτης, 52 ετών από το Μπέλφαστ, δήλωσε στο AFP ότι κατά τη διάρκεια της καραντίνας «έπαιζε μπίνγκο» και ότι «η κατάσταση δεν ήταν τόσο άσχημη όσο την περίοδο της Covid». Όπως είπε, οι περισσότεροι επιβάτες «συνέχιζαν κανονικά την καθημερινότητά τους».

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το Μπέλφαστ στις 8 Μαΐου και έκανε στάση στο Λίβερπουλ μία ημέρα αργότερα, στο πλαίσιο 14ήμερης κρουαζιέρας προς τη Γαλλία και την Ισπανία. Τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας αυξήθηκαν μετά την επιβίβαση επιβατών στο Λίβερπουλ.

Η Ambassador Cruise Line ανέφερε σε ανακοίνωσή της:

«Θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τους επιβάτες ότι αντιμετωπίζουμε κάθε περιστατικό ασθένειας στον στόλο μας με απόλυτη σοβαρότητα.

Ενισχυμένα πρωτόκολλα καθαρισμού και πρόληψης εφαρμόστηκαν άμεσα σε όλο το πλοίο, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες δημόσιας υγείας, αμέσως μετά τις πρώτες αναφορές ασθενειών.

Τα εκτεταμένα μέτρα υγείας και ασφάλειας περιλαμβάνουν αυξημένες απολυμάνσεις στους κοινόχρηστους χώρους, εξυπηρέτηση από προσωπικό σε ορισμένους χώρους εστίασης και συνεχή ενημέρωση των επιβατών για την υγιεινή των χεριών, όπως συχνό πλύσιμο, χρήση αντισηπτικών και άμεση αναφορά συμπτωμάτων στην ιατρική ομάδα του πλοίου».

Εκπρόσωπος της εταιρείας διευκρίνισε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση με το ξέσπασμα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Με πληροφορίες από Guardian