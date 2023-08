Πραξικόπημα στον Νίγηρα: Κατηγορίες για επικείμενα γαλλικά πλήγματα - Ένταση στην ευρύτερη περιοχή

Η στρατιωτική χούντα, που κατέλαβε την εξουσία στον Νίγηρα την περασμένη εβδομάδα ανατρέποντας τον πρόεδρο, Μοαμέντ Μπαζούμ, ισχυρίστηκε ότι η ανατραπείσα κυβέρνηση εξουσιοδότησε τη Γαλλία να διενεργήσει πλήγματα στο κτίριο της προεδρίας για να απελευθερώσει τον Μπαζούμ.

Η νέα κυβέρνηση του Νίγηρα, που έθεσε τον Μπαζούμ υπό περιορισμό στο προεδρικό μέγαρο από την Τετάρτη, έχει προειδοποιήσει πως οποιεσδήποτε προσπάθειες από το εξωτερικό να βγάλουν από το προεδρικό μέγαρο τον Μπαζούμ θα προκαλέσουν αιματοχυσία και χάος.

Η Γαλλία είχε στρατεύματα στην περιοχή για μία δεκαετία βοηθώντας στη μάχη εναντίον μιας ισλαμιστικής εξέγερσης, όμως ντόπιοι λένε πως θέλουν η πρώην αποικιακή δύναμη να σταματήσει να επεμβαίνει στις εσωτερικές τους υποθέσεις.

Πρόσφατα, υποστηρικτές των πραξικοπηματιών εθεάθησαν να καίνε γαλλικές σημαίες και επιτέθηκαν στη γαλλική πρεσβεία με τις αρχές να κάνουν χρήση χημικών. Ορισμένοι διαδηλωτές εθεάθησαν να κρατούν ρωσικές σημαίες.

Εν μέσω αυτής της κατάστασης, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως οποιεσδήποτε επιθέσεις σε γαλλικά συμφέροντα στον Νίγηρα θα λάβουν «άμεση και αποφασιστική απάντηση».

Παράλληλα, η περιφερειακή οργάνωση της Δυτικής Αφρικής ECOWAS επέβαλε κυρώσεις στον Νίγηρα και δήλωσε ότι θα εξουσιοδοτήσει τη χρήση βίας, αν οι ηγέτες του πραξικοπήματος δεν αποκαταστήσουν τον Μπαζούμ στην προεδρία εντός μίας εβδομάδας.

Το πραξικόπημα στον Νίγηρα ακολουθεί τα στρατιωτικά πραξικοπήματα στις γειτονικές χώρες Μαλί και Μπουρκίνα Φάσο τα τελευταία δύο χρόνια, που πραγματοποιήθηκαν εν μέσω ενός κύματος αντιγαλλικών αισθημάτων.

Τόσο η Μπουρκίνα Φάσο όσο και το Μάλι δηλώνουν ότι θα υπερασπιστούν τον Νίγηρα από ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση.

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι αποφάσισε την απομάκρυνση των υπηκόων της από το Νίγηρα «δεδομένης της κατάστασης στην πρωτεύουσα Νιαμέι».

Το Παρίσι δικαιολογεί την απόφασή του αυτή επικαλούμενο «τις βιαιότητες που σημειώθηκαν προχθές εναντίον της πρεσβείας μας και το κλείσιμο του εναέριου χώρου, που στερεί από τους συμπατριώτες μας τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν τη χώρα με δικά τους μέσα».

«Η απομάκρυνση αυτή θα αρχίσει από σήμερα», διευκρίνισε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι γαλλικές αρχές εργάζονται επίσης για την απομάκρυνση πολιτών και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

