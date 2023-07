Πραξικόπημα στον Νίγηρα: Ο στρατός ανέτρεψε τον πρόεδρο- Η αντίδραση της Δύσης

Δέκα αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων του Νίγηρα ανακοίνωσαν τη νύχτα ότι ανέτρεψαν τον δημοκρατικό εκλεγμένο πρόεδρο Μοαμέντ Μπαζούμ, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2021.

Ο πρόεδρος του Νίγηρα Μοχάμεντ Μπαζούμ κρατείται από στρατεύματα της προεδρικής φρουράς από τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Ο Μπαζούμ είναι βασικός σύμμαχος στη Δύση κατά των τζιχαντιστών στη Δυτική Αφρική. Δύο γειτονικές χώρες, το Μάλι και η Μπουρκίνα Φάσο, έχουν βιώσει πραξικοπήματα που πυροδοτήθηκαν από εξεγέρσεις των τζιχαντιστών τα τελευταία χρόνια.

Και στις δύο χώρες οι νέοι στρατιωτικοί ηγέτες έχουν έρθει σε αντιπαράθεση με τη Γαλλία, την πρώην αποικιακή δύναμη, η οποία κυβερνούσε επίσης στο παρελθόν τον Νίγηρα.

«Εμείς, οι δυνάμεις άμυνας και ασφαλείας… αποφασίσαμε να βάλουμε ένα τέλος στο καθεστώς που γνωρίζετε. Αυτό ακολουθεί τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης ασφάλειας και την κακή οικονομική και κοινωνική διακυβέρνηση» δήλωσε ο συνταγματάρχης Αμάντου Αμπντραμάνε σε τηλεοπτικό διάγγελμα, μαζί με εννέα άλλους ένστολους στρατιώτες πίσω του.

«Όλοι οι θεσμοί της 7ης Δημοκρατίας» καταλύονται, συνέχισε και πρόσθεσε «τα σύνορα της χώρας», χερσαία και αεροπορικά, «είναι κλειστά» και «κηρύσσεται απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας», από τις 22:00 ως τις 05:00 (τοπικές ώρες) μέχρι νεοτέρας.

«Ζητείται από όλους τους εξωτερικούς εταίρους να μην παρεμβαίνουν», συνέχισε. «Τα χερσαία και εναέρια σύνορα είναι κλειστά μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση».

Στη χώρα δραστηριοποιούνται ομάδες τζιχαντιστών που συμμαχούν τόσο με την Αλ Κάιντα όσο και με το Ισλαμικό Κράτος. Ο Νίγηρας έχει βιώσει τέσσερα πραξικοπήματα από την ανεξαρτησία του από τη Γαλλία το 1960, καθώς και πολλές απόπειρες πραξικοπημάτων.

