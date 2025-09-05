ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τραμπ και Πούτιν σε ίδιο μήκος κύματος: Η Ευρώπη ευθύνεται για το «πάγωμα» της ειρηνευτικής διαδικασίας για την Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιρρίπτει ευθύνες στην Ευρώπη για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ζητώντας άμεσα τερματισμό αγοράς ρωσικού πετρελαίου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τραμπ και Πούτιν σε ίδιο μήκος κύματος: Η Ευρώπη ευθύνεται για το «πάγωμα» της ειρηνευτικής διαδικασίας για την Ουκρανία Facebook Twitter
φωτ.: Getty
0

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν φαίνεται να συντονίζονται ξανά. Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας έχουν στρέψει την προσοχή τους στην Ευρώπη, την ώρα που οι προσπάθειες για ειρήνη στην Ουκρανία παραμένουν στάσιμες, τρεις εβδομάδες μετά τη θεαματική αλλά αναποτελεσματική συνάντησή τους στην Αλάσκα.

Ο Τραμπ, σε τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες την Πέμπτη, κάλεσε την Ευρώπη να «κάνει περισσότερα» – αν και η μοναδική διπλωματική κινητικότητα για τον πόλεμο έρχεται από τους ίδιους τους Ευρωπαίους, που αναζητούν τρόπους να εξασφαλίσουν την ασφάλεια της Ουκρανίας μετά από μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι σκοπεύει να μιλήσει ξανά με τον Πούτιν για να καταλάβει «τι ακριβώς πρόκειται να κάνουμε». Όταν ρωτήθηκε αν θα επιβάλει αυστηρές κυρώσεις στη Ρωσία σε περίπτωση που ο Πούτιν συνεχίσει να καθυστερεί τη διαδικασία, απάντησε αόριστα: «Αν είμαστε δυσαρεστημένοι, θα δείτε τι θα συμβεί».

Μίλησε επίσης με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι συζητήθηκε η οικονομική πίεση προς τη Ρωσία και η αποστέρηση εσόδων για τη “μηχανή πολέμου” της.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ επέλεξαν να επιρρίψουν τις ευθύνες κυρίως στην Ευρώπη. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε: «Ο πρόεδρος τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Η Ρωσία έλαβε 1,1 δισ. ευρώ από πωλήσεις καυσίμων προς την Ε.Ε. σε έναν χρόνο».

Ο Τραμπ επίσης κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να επιβάλουν κυρώσεις στην Κίνα για τη στήριξη της Μόσχας — παρόλο που ο ίδιος δεν έχει λάβει αντίστοιχα μέτρα κατά του Πεκίνου.

Στο μεταξύ, ο Πούτιν εντείνει την κλασική του τακτική: τη διάσπαση της ενότητας του ΝΑΤΟ. Στην Κίνα, συναντήθηκε με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίκο και κατηγόρησε την Ευρώπη για «υστερία» σχετικά με τις υποψίες επίθεσης από τη Ρωσία. Την ίδια στιγμή, το αεροσκάφος της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπέστη παρεμβολές GPS, για τις οποίες κατηγορείται η Ρωσία.

Η Μόσχα, παράλληλα, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» οποιαδήποτε ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία μετά από μια πιθανή συμφωνία. Αυτό στοχεύει να υπονομεύσει τις ευρωπαϊκές προσπάθειες για μια "δύναμη εγγυήσεων ασφαλείας".

Ωστόσο, υπήρξε και μια νότα αισιοδοξίας: ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι 26 χώρες δεσμεύονται για συμμετοχή σε μια μελλοντική ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία, εφόσον υπογραφεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ζήτησε επίσης έναν «αμερικανικό μηχανισμό ασφαλείας» ως μέρος των εγγυήσεων.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ δείχνει να ενοχλείται όλο και περισσότερο από το τέλμα στις συνομιλίες. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη παρουσιάσει κάποια ουσιαστική πρόταση για να σπάσει το αδιέξοδο.

Με πληροφορίες από CNN

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τρόμος στον αέρα: Ρώσοι αιτούντες άσυλο περιγράφουν την απάνθρωπη πτήση από ΗΠΑ προς Μόσχα

Διεθνή / Τρόμος στον αέρα: Ρώσοι αιτούντες άσυλο περιγράφουν την απάνθρωπη πτήση από ΗΠΑ προς Μόσχα

Οι ΗΠΑ απέλασαν δεκάδες Ρώσους αιτούντες άσυλο στη Μόσχα, με αναφορές για βασανιστήρια και ακραίες συνθήκες - Οι αντιδράσεις ακτιβιστών και αντιπολίτευσης προκαλούν διεθνή ανησυχία
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Κατηγορηματικό όχι» της Ρωσίας στο σχέδιο 26 χωρών για στρατεύματα στην Ουκρανία

Διεθνή / «Κατηγορηματικό όχι» της Ρωσίας στο σχέδιο 26 χωρών για στρατεύματα στην Ουκρανία

Το Κρεμλίνο απορρίπτει την ιδέα δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, παρόλο που 26 χώρες έχουν δεσμευθεί για ειρηνευτική αποστολή και οι συνομιλίες με τον Πούτιν σταμάτησαν απότομα
LIFO NEWSROOM
Τζόρτζιο Αρμάνι: Η άγνωστη σχέση του θρυλικού σχεδιαστή για την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Διεθνή / Τζόρτζιο Αρμάνι: Η άγνωστη σχέση του θρυλικού σχεδιαστή με την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Ο Αρμάνι έντυσε αμέτρητους σταρ του Χόλιγουντ αλλά και μέλη βασιλικών οικογενειών. Ανάμεσα σε αυτούς και την πριγκίπισσα Νταϊάνα, η οποία φωτογραφήθηκε με κομμάτι του διάσημου οίκου λίγες ώρες πριν πεθάνει
LIFO NEWSROOM
Δείπνο κολακείας στον Λευκό Οίκο: Οι τεχνολογικοί τιτάνες υποκλίνονται στον Τραμπ

Διεθνή / Δείπνο κολακείας στον Λευκό Οίκο: Οι τεχνολογικοί τιτάνες υποκλίνονται στον Τραμπ

Σε μια βραδιά γεμάτη επαίνους, ο πρόεδρος Τραμπ άκουσε κορυφαίους ηγέτες τεχνολογικών κολοσσών όπως Apple, OpenAI και Google να τον ευχαριστούν για τη στήριξή του στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα
LIFO NEWSROOM
Σμήνος μεδουσών παρέλυσε για δεύτερη φορά σε έναν μήνα πυρηνικό σταθμό στη Γαλλία

Διεθνή / Σμήνος μεδουσών παρέλυσε για δεύτερη φορά σε έναν μήνα πυρηνικό σταθμό στη Γαλλία

Παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί τον Αύγουστο στον σταθμό Gravelines, όπου η αιφνίδια εμφάνιση ενός τεράστιου σμήνους μεδουσών είχε προκαλέσει προσωρινή παύση της παραγωγής
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ: Συζητήσεις για περιορισμό της οπλοκατοχής από τρανς άτομα μετά την επίθεση στη Μινεάπολη

Διεθνή / ΗΠΑ: Συζητήσεις για περιορισμό της οπλοκατοχής από τρανς άτομα μετά την επίθεση στη Μινεάπολη

Η ιδέα περιορισμού της οπλοκατοχής θεωρείται ιστορικά «κόκκινη γραμμή» για τους Ρεπουμπλικανούς, καθώς πολλά στελέχη και οργανώσεις υπέρ της οπλοκατοχής αντιτίθενται ακόμη και σε νόμους που αφαιρούν τα όπλα από άτομα με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα
LIFO NEWSROOM
Το Ισραήλ ζητά διεθνή δίωξη της Χαμάς – Τι σημαίνει για τους ομήρους

Διεθνή / Το Ισραήλ ζητά διεθνή δίωξη της Χαμάς – Τι σημαίνει για τους ομήρους

Ο ΟΗΕ αναγνωρίζει επίσημα τα σεξουαλικά εγκλήματα της Χαμάς από την 7η Οκτωβρίου 2023 - Το Ισραήλ ζητά διεθνή δίωξη, ενώ επιζώντες αποκαλύπτουν σοκαριστικές μαρτυρίες βιασμών και βασανιστηρίων
LIFO NEWSROOM
 
 