Πουτίν, όχι Πούτιν: To κλασικό πιάτο του Καναδά, «παράπλευρη απώλεια» του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία

Η απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν να εισβάλλει στην Ουκρανία προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή, με χιλιάδες πολίτες του κόσμου να βγαίνουν στους δρόμους για να δηλώσουν την αντίθεσή τους στον πόλεμο και την αλληλεγγύη τους στον ουκρανικό λαό.

Ωστόσο, η οργή απέναντι στον Ρώσο πρόεδρο είχε και μια απρόσμενη παράπλευρη απώλεια: το κλασικό γαλλοκαναδικό πιάτο Poutine.

To διάσημο πιάτο με τις τηγανητές πατάτες, το τυρί και τη σάλτσα, μοιράζεται το ίδιο όνομα με τον Ρώσο πρόεδρο. Και όσο εκείνος βρίσκεται στο επίκεντρο τής παγκόσμιας οργής, τόσο επηρεάζεται και η φήμη της λιχουδιάς.

Το Maison de la Poutin, μια αλυσίδα εστιατορίων με καταστήματα σε Παρίσι και Τουλούζη, γνωστοποίησε πως δέχεται απειλές και προσβολές μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.



«Το πιάτο μας γεννήθηκε στο Κεμπέκ τη δεκαετία του '50. Και οι ιστορίες για την προέλευσή του είναι πολλές. Όμως, ένα είναι σίγουρο: Η πουτίν δημιουργήθηκε από παθιασμένους σεφ που ήθελαν να δώσουν χαρά στους πελάτες του» ανέφερε, μέσω Twitter, η εταιρεία.

«Το House of Poutine από την πρώτη μέρα και έκτοτε εργάζεται για να διατηρεί αυτές τις αξίες και σήμερα εκφράζει την πιο ειλικρινή υποστήριξή του στον ουκρανικό λαό που με θάρρος αγωνίζεται για την ελευθερία του απέναντι στο ρωσικό τυραννικό καθεστώς» συνεχίζει η ανακοίνωση.





Η εξέλιξη αυτή ανάγκασε και το Le Roy Jucep, εστιατόριο στο Κεμπέκ που υποστηρίζει πως είναι η «γενέτειρα» της πουτίν, να αποσύρει την ονομασία από το μενού του.

Έτσι, αυτοαποκαλείται το εστιατόριο που εφηύρε όχι την πουτίν, αλλά «του πιάτου με τις τηγανητές πατάτες, το τυρί και τη σάλτσα».



«Αγαπητοί πελάτες, η ομάδα του εστιατορίου αποφάσισε να αποσύρει προσωρινά τη λέξη π@@@ίν ως σήμα κατατεθέν της, προκειμένου να εκφράσει με τον τρόπο της τη βαθύτατη απογοήτευση για την κατάσταση στην Ουκρανία» ανέφερε μέσω Facebook, προτού κατεβάσει την ανάρτηση.

Η ονομασία τού πιάτου πιστεύεται πως προέρχεται από τη γαλλοκαναδική προφορά τού αγγλικού pudding. Παρότι η λέξη τονίζεται στη λήγουσα, η προφορά του επιθέτου του Ρώσου προέδρου που επίσης στα γαλλικά τονίζεται στη λήγουσα, δημιουργεί προβλήματα.

«Άνθρωποι, σταματήστε σας παρακαλώ να μπερδεύετε τον Πούτιν με την πουτίν. Το ένα είναι ένα επικίνδυνο και ανθυγιεινό μείγμα λιπαρών, σβολιασμένων και πηχτών υλικών, το άλλο είναι ένα νοστιμότατο φαγητό» ανέφερε περιπαικτικά στο Twitter ένας χρήστης.

People, please stop confusing Putin and poutine. One is a dangerous and unwholesome mix of greasy, lumpy, and congealed ingredients, the other is a delicious food.