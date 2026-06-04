Ζελένσκι: «Η Ουκρανία προτείνει τον τερματισμό του πολέμου» - Ζήτησε συνάντηση με τον Πούτιν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσίευσε μια ανοιχτή επιστολή με παραλήπτη τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι στην ανοιχτή επιστολή του δηλώνει έτοιμος για «πλήρη κατάπαυση του πυρός» κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, πρότεινε μία συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο με τον Πούτιν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Η ανοιχτή επιστολή του Ζελένσκι

«Όταν αναλάβατε την εξουσία στη Ρωσία πριν από περισσότερα από 26 χρόνια, πολλοί άνθρωποι στην Ουκρανία σας έβλεπαν με θετικό μάτι. Έτσι ήταν τα πράγματα. Όμως, αυτό ανήκει πλέον στο παρελθόν», τόνιζε ο Ουκρανός πρόεδρος ανοίγωντας την επιστολή του.

Ο Ζελένσκι ανέφερε για τον Ρώσο πρόεδρο πως «εδώ και 26 χρόνια, η θητεία σας στην εξουσία έχει αλλάξει εντελώς την ατζέντα των σχέσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Από συζητήσεις για το εμπόριο και άλλα πολιτικά θέματα, οι λαοί μας έχουν περάσει στο να μιλούν σχεδόν αποκλειστικά για επιθέσεις και απώλειες. Έχετε περάσει σχεδόν τα μισά από τα 26 χρόνια της εξουσίας σας στη Ρωσία διεξάγοντας πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας».

Παράλληλα δήλωσε ότι ο Πούτιν φέρεται να «αισθάνεται άνετα με αυτόν τον πόλεμο» και αναφέρθηκε στη δυσαρέσκεια που επικρατεί στους πολίτες για τον συνεχιζόμενο πόλεμο.

Open Letter to the President of the Russian Federation: https://t.co/mEvYqYiqus — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 4, 2026

«Νοιάζομαι για τους Ουκρανούς. Χάνουμε τον λαό μας, και κάθε απώλεια είναι οδυνηρή για εμάς. Ακόμη και όταν η αναλογία των ουκρανικών απωλειών προς τις ρωσικές είναι μία προς πέντε ή μία προς έξι, εξακολουθεί να έχει μεγάλη σημασία».

Στη συνέχεια τόνισε ότι «στην Ουκρανία δεν θέλουμε έναν διαρκή πόλεμο. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ζωή χωρίς πόλεμο είναι απείρως καλύτερη. Και θέλουμε να το πετύχουμε αυτό. Είμαι πεπεισμένος ότι και η πλειοψηφία των Ρώσων θα ανταποκρινόταν θετικά σε αυτό — και το ξέρετε».

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε σε πλάνα που φέρεται να δείχνουν ότι η Ρωσία σχεδιάζει συνέχιση του πολέμου για τα επόμενα δύο χρόνια.

«Η Ουκρανία προτείνει τον τερματισμό αυτού του πολέμου μέσω άμεσης επαφής μεταξύ εμάς — και εσάς. Προτείνω μια συνάντηση», τονίζεται στην ανοιχτή επιστολή, ζητώντας παράλληλα να οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θεωρεί απαραίτητη τη συμμετοχή της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις και υποστήριξε πως η Ουκρανία είναι έτοιμη για πλήρη κατάπαυση του πυρός για όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, καθώς και για ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

«Αν δεν καταλήξετε προσωπικά στο συμπέρασμα ότι είναι καιρός να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος, η Ουκρανία θα συνεχίσει να πολεμά για την ύπαρξή της», ανέφερε ο Ζελένσκι.

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