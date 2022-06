ΠΟΥ: Η ευλογιά των πιθήκων «δεν συνιστά κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως η ευλογιά των πιθήκων «δεν συνιστά κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία».

Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, χωρίς να κηρύξει την αναζωπύρωση της ασθένειας ως δημόσια, διεθνή έκτακτη ανάγκη, δήλωσε μέσω Twitter πως: «Η ανταπόκριση απαιτεί επείγουσα συντονισμένη δράση τώρα για να σταματήσει η περαιτέρω εξάπλωση του ιού της ευλογιάς των πιθήκων, χρησιμοποιώντας μέτρα δημόσιας υγείας και διασφαλίζοντας ότι τα υγειονομικά εργαλεία είναι διαθέσιμα στους πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο και μοιράζονται δίκαια».

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, όπου παρέθεσε την ανακοίνωση του ΠΟΥ, ο γενικός διευθυντής του οργανισμού ανέφερε πως υπάρχει «Βαθιά ανησυχία για την επιδημία της ευλογιάς των πιθήκων, η οποία αντιπροσωπεύει μια σοβαρή, εξελισσόμενη απειλή. Συγκάλεσα Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης. Οι ειδικοί ενημέρωσαν ότι επί του παρόντος δεν αποτελεί έκτακτη ανάγκη για τη δημόσια υγεία, διεθνούς ενδιαφέροντος».

Το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού του ΠΟΥ, θα έδινε στην ευλογιά των πιθήκων την ίδια ταξινόμηση με την πανδημία του κορωνοϊού και τη συνεχιζόμενη προσπάθεια για την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας.

The response requires urgent coordinated action now to stop the further spread of #Monkeypox virus, using public health measures & ensuring health tools are available to at-risk populations & shared fairly. The full list of the Committee's recommendations:https://t.co/vTMPEy3kPq