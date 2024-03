Πόσο πιθανό είναι η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν να γίνει η πρώτη γυναίκα ηγέτης της Βόρειας Κορέας;

Όσο πληθαινουν οι δημόσιες εμφανίσεις του Κιμ Γιονγκ Ουν με την κόρη του, Κιμ Τζου Αέ, τόσο ενισχύονται τα σενάρια που θέλουν τον ηγέτη της βαθιά πατριαρχικής Βόρειας Κορέας να τη χρίζει διάδοχό του.

Για μια σημαντική μερίδα αναλυτών, οι κοινές εμφανίσεις του Κιμ Γιονγκ Ουν με την Κιμ Τζου Αέ σε στρατιωτικές εκδηλώσεις και παρελάσεις βαλλιστικών πυραύλων, στέλνουν το μήνυμα ότι η ηγεσία της Βόρειας Κορέας θα παραμείνει οικογενειακή υπόθεση για άλλη μια γενιά. Αν τα σενάρια επιβεβαιωθούν, θα πρόκειται για την τρίτη κληρονομική μετάβαση από τον θάνατο του πρώτου ανώτατου ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Ιλ Σουνγκ.

Οι εικασίες περί διαδοχής ενισχύθηκαν περαιτέρω όταν το Σάββατο (16/3) τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας χαρακτήρισαν την Κιμ Τζου Αέ -χωρίς να την κατονομάζουν- ως «σπουδαίο πρόσωπο καθοδήγησης» και συγκεκριμένα «hyangdo» στα κορεατικά, ένας όρος που συνήθως προορίζεται αποκλειστικά για τους κορυφαίους ηγέτες και τους διαδόχους τους. Μέχρι πρότινος, το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA αναφερόταν σε αυτήν μόνο ως «αγαπημένο τέκνο» ή «αξιοσέβαστο τέκνο» του ηγέτη της χώρας.

Η κυριαρχία της οικογένειας Κιμ στη Βόρεια Κορέα χρονολογείται από το 1948, όταν ο Κιμ Ιλ Σουνγκ ανέβηκε στην εξουσία μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν ο Κιμ Ιλ Σουνγκ πέθανε το 1994, ο γιος του Κιμ Γιονγκ Ιλ ανέλαβε τον έλεγχο - και όταν ο Κιμ Γιονγκ Ιλ πέθανε, τον Δεκέμβριο του 2011, ο γιος του Κιμ Γιονγκ Ουν ανέλαβε την εξουσία.

Δυτικοί παρατηρητές πιστεύουν ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει τρία παιδιά και ότι η Κιμ Τζου Αέ είναι το δεύτερο παιδί του, αν και αυτό δεν μπορεί να επαληθευτεί από κανέναν εκτός της Βόρειας Κορέας.

Το όνομά της έγινε γνωστό από τον Αμερικανό αστέρα του μπάσκετ, Ντένις Ρόντμαν, όταν αποκάλυψε ότι ο Κιμ είχε ένα μωρό που ονομάζεται Τζου Αέ κατά την επίσκεψή του στην Πιονγιάνγκ το 2013, λέγοντας στη συνέχεια στον Guardian «κράτησα το μωρό τους Τζου Αέ και μίλησα και με (η σύζυγο του Κιμ». Η Τζου Αέ εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο πλευρό του πατέρα της, στα τέλη του 2022 και εικάζεταο πως είναι δέκα ετών.

Υπάρχει ιστορικό προηγούμενο για τον Κιμ να προσδιορίσει τον διάδοχό του τόσο νωρίς, επειδή αυτό έκανε ο πατέρας του, ο Κιμ Γιονγκ Ιλ, δήλωσε στο CNN ο Τσονγκ Σονγκ Τσανγκ, ανώτερος αναλυτής στο Ινστιτούτο Σεζόνγκ στη Νότια Κορέα. «Είναι γνωστό ότι ο Κιμ Γιονγκ Ιλ είπε στους βοηθούς του ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα είναι ο διάδοχός του, ενώ ερμήνευσε ένα τραγούδι με τίτλο "Footsteps" για να επαινέσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν στα 8α γενέθλιά του» δήλωσε ο Τσεόνγκ, προσθέτοντας ωστόσο ότι κανείς στον υπόλοιπο κόσμο δεν ήξερε το παραμικρό εκείνη τη στιγμή.

