Πώς οι Ουκρανοί με τη χρήση 3D τεχνολογίας «διασώζουν» εκατοντάδες μνημεία από τις ρωσικές βόμβες

Ο πόλεμος στην Ουκρανία που μαίνεται από τις 24 Φεβρουαρίου, δεν έχει προκαλέσει μονάχα χιλιάδες θανάτους, Ουκρανών και Ρώσων, αμάχων και μη, και τον εκτοπισμό εκατομμυρίων ανθρώπων από τη χώρα τους, αλλά και την καταστροφή σημαντικών μνημείων, τοποσήμων και ασφαλώς πλήθους κατοικιών και κτηρίων.

Σε μια προσπάθεια ψηφιακής «διάσωσης» όλων αυτών των κατεστραμμένων κτισμάτων ή έργων, οι πολίτες τα σκανάρουν σε κινητά μέσω μιας εφαρμογής που αποκαλείται Polycam.

Το λογισμικό της εφαρμογής αυτής δημιουργεί ένα λεπτομερές τρισδιάστατο μοντέλο που θα ζει για πάντα στα ψηφιακά αρχεία, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Backup Ukraine.

Το εγχείρημα που ξεκίνησε τον Απρίλιο, έχει στόχο την ψηφιακή διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, κόντρα στις ρωσικές επιθέσεις και τις «εφήμερες» καταστροφές.

Οι σαρώσεις είναι τόσο εξελιγμένες σε ποιότητα, σύμφωνα με τους δημιουργούς του πρότζεκτ, που μπορούν να προβληθούν σε φυσικό χώρο και να εξερευνηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούν. Όμως, πάνω απ'όλα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση κατεστραμμένων μνημείων και έργων τέχνης.

As Russia expands its bombing campaign in Ukraine, thousands of buildings, statues and other monuments constituting Ukraine’s cultural heritage are at risk.



A UNESCO project, #BackupUkraine, aims to digitally preserve these objects.



Visit the page in the comments & pass it on. pic.twitter.com/CEmkMG7HEb