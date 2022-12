Πώς η «Wednesday» Τζένα Ορτέγκα κέρδισε 10 εκατ. followers στο Instagram σε λίγες μέρες

Η Τζένα Ορτέγκα απέκτησε πάνω από 10 εκατομμύρια νέους followers στο Instagram μέσα σε μόλις 10 ημέρες - μετά την κυκλοφορία της νέας σειράς «Wednesday» του Netflix.

Η 20χρονη ηθοποιός είχε 9.39 εκατομμύρια followers την ημέρα που το Netflix έκανε πρεμιέρα της σειράς τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με το Pop Crave, και αυτή τη στιγμή διαθέτει το εντυπωσιακό νούμερο των 25.7 εκατομμυρίων ακολούθων.

Σύμφωνα μάλιστα με σχετικό γράφημα, κάποιες από τις ημέρες μετά την πρεμιέρα, κέρδισε πάνω από 1 εκατομμύριο followers μέσα σε μόλις 24 ώρες.

Jenna Ortega gained over 10 million Instagram followers in the 10 days following the release of ‘Wednesday.’ pic.twitter.com/Ba4OWUiOA2