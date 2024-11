Πώς αντέδρασε ο Ουίλιαμ στους φοιτητές που τον γιούχαραν στο Μπέλφαστ

Με γιουχαΐσματα αναχώρησε από την πανεπιστημιούπολη του Όλστερ στο Μπέλφαστ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος είχε επισκεφθεί το πανεπιστήμιο το απόγευμα της Πέμπτης και συναντήθηκε με φοιτητές που εκπαιδεύονται στην οπτική παραγωγή.

Σύμφωνα με το βίντεο του δημοσιογράφου της Belfast Telegraph Κέρτις Ριντ, το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 42χρονος πρίγκιπας της Ουαλίας αποδοκιμάστηκε έντονα από τους φοιτητές καθώς αναχωρούσε από την πανεπιστημιούπολη για να κατευθυνθεί στο αυτοκίνητό του. Φοιτητές γιούχαραν τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου ζητώντας περισσότερη δράση για την Παλαιστίνη και τη Γάζα ενώ ακούστηκε και το σύνθημα «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη».

Στο βίντεο ο Βρετανός γαλαζοαίματος εικονίζεται ψύχραιμος και με συγκρατημένο χαμόγελο να υψώνει το χέρι για να χαιρετήσει τους φοιτητές που τον αποδοκίμασαν έντονα ενώ κατευθύνεται με γρήγορο βήμα προς το αυτοκίνητό του.

