Φοιτητές γιούχαραν τον πρίγκιπα Ουίλιαμ στο πανεπιστήμιο Ulster

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δέχτηκε έντονες αποδοκιμασίες και γιουχαΐσματα από φιλοπαλαιστινιακούς διαδηλωτές, όταν έφτασε στο Πανεπιστήμιο Ulster στο Μπέλφαστ.

Κατά την άφιξή του στο πανεπιστήμιο της βόρειας Ιρλανδίας, ο Ουίλιαμ ήρθε αντιμέτωπος με τις φωνές 100 και πλέον φοιτητών που τον παρακολουθούσαν να εισέρχεται στο κτίριο, με συνθήματα υπέρ της Γάζας.

Οι διαμαρτυρόμενοι φέρονται να ζητούσαν από τον πρίγκιπα, να δράσει περισσότερο για την κατάσταση στην Παλαιστίνη και τη Γάζα. Βίντεο απλό την υποδοχή του κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, με την αντίδραση του Ουίλιαμ να περιορίζεται σε έναν χαιρετισμό προς τους φοιτητές, που του φώναζαν «ελευθερώστε την Παλαιστίνη».

The Prince of Wales was greeted with boos and jeers from a crowd of pro-Palestine protesters as he arrived at the Ulster University in Belfast today. https://t.co/f29CkuXZeS pic.twitter.com/fqFgYFvHu8