Με ελληνική γραβάτα ο βασιλιάς Κάρολος στο επίσημο πορτρέτο για τα γενέθλιά του

Με την ανάρτηση μιας φωτογραφίας από την πρόσφατη περιοδεία του βασιλιά Καρόλου στην Αυστραλία και στα νησιά Σαμόα στον επίσημο κοινό λογαριασμό τους στο X ευχήθηκαν «Χρόνια Πολλά» στον Βρετανό μονάρχη ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Στη φωτογραφία ο βασιλιάς Κάρολος, που σήμερα έγινε 76 ετών, εικονίζεται με γυαλιά ηλίου και μια γιρλάντα με λουλούδια στο λαιμό στα εγκαίνια του «The King's Garden», στο μουσείο «Robert Louis Stevenson», το οποίο βρίσκεται στη Σαμόα και έχει ιδρυθεί προς τιμήν του Σκωτσέζου συγγραφέα Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον, που το 1890 εγκαταστάθηκε μόνιμα στο νησί του Νότιου Ειρηνικού. «Ευχόμαστε ευτυχισμένα γενέθλια στην Αυτού Μεγαλειότητα τον βασιλιά», γράφουν στη λεζάντα ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον.

Επίσης, τα βρετανικά ανάκτορα στους επίσημους λογαριασμούς της βασιλικής οικογένειας στο Instagram και στο X (πρώην Twitter) ανάρτησαν μια νέα φωτογραφία του βασιλιά καρόλου, έργο της βασιλικής φωτογράφου Millie Pilkington. Στη νέα φωτογραφία ο Βρετανός γαλαζοαίματος ποζάρει στην αίθουσα «White Drawing Room» του Μπάκιγχαμ φορώντας μπλε κοστούμι, λευκό πουκάμισο και μπλε γραβάτα με λευκά μοτίβα, που προέρχεται από το ίδιο ελληνικό brand από το οποίο ο Βρετανός βασιλιάς προμηθεύεται και τις γραβάτες με τις ελληνικές σημαίες.

🎂 Wishing His Majesty The King a very Happy Birthday today. pic.twitter.com/Nq7npnaXqa