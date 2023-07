Πολωνία: Συνετρίβη μικρό αεροσκάφος - Νεκροί και τραυματίες

Συνετρίβη μικρό αεροσκάφος στην Πολωνία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άτομα ενώ τουλάχιστον αλλά επτά να τραυματιστούν.

Το μικρό αεροσκάφος συνετρίβη απόψε στο υπόστεγο ενός αεροδρομίου κοντά στη Βαρσοβία, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Πολωνίας. Συγκεκριμένα, το δυστύχημα έγινε στο μικρό αεροδρόμιο του Σρίνο, που απέχει 47 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα.

«Έχουμε τουλάχιστον επτά τραυματίες και πέντε νεκρούς», έγραψε στο Twitter ο Άνταμ Νιτζίλσκι. Συμπλήρωσε πως στο σημείο έχουν πάει 4 ελικόπτερα καθώς και 10 ασθενοφόρα, ενώ τα νοσοκομεία της Βαρσοβίας έχουν ήδη δεχθεί τους τραυματίες.

🚨#BREAKING: Small plane crashes into hangar near Warsaw,# Poland, killing 5 people and injuring at least 10 others. pic.twitter.com/zl8zl4Eph0