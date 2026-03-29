Politico: Η κατασκοπεία στην Ευρώπη αλλάζει μορφή - Πώς στρατολογούνται οι νέοι πράκτορες

Οι ευρωπαϊκές αρχές προειδοποιούν πως Ρωσία και Ιράν έχουν αλλάξει την προσέγγισή τους

Διαφορετικά χαρακτηριστικά φαίνεται πως παρουσιάζει η κατασκοπεία στην Ευρώπη, με ξένα και, συνήθως, εχθρικά κράτη να στρατολογούν Ευρωπαίους πολίτες για να προβαίνουν σε κινήσεις σαμποτάζ.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της ολλανδικής αντικατασκοπείας, ξένες μυστικές υπηρεσίες, όπως της Ρωσίας και του Ιράν, στρατολογούν ολοένα και περισσότερο απλούς Ευρωπαίους πολίτες για αποστολές κατασκοπείας και σαμποτάζ.

Ο Γιουσέφ Αΐτ Νταούντ, επικεφαλής υπηρεσίας πληροφοριών και εθνικών απειλών στην Ολλανδία, προειδοποιεί ότι η νέα τάση περιλαμβάνει «συνηθισμένους ανθρώπους» που προσεγγίζονται κυρίως μέσω διαδικτύου.

Ευρώπη: Οι νέοι κατάσκοποι στρατολογούνται με αντάλλαγμα το χρήμα

Οι υποψήφιοι στρατολογούνται συχνά με αντάλλαγμα χρήματα ή ακόμη και για την «περιπέτεια» της αποστολής, περιγράφει σε δημοσίευμά του το Politco.

«Δεν υπάρχει κάποιο σημείωμα που να λέει “χαιρετισμούς από τη Ρωσία”», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Μπορεί να είναι απλά: “Θέλεις να βάλεις φωτιά κάπου για 5.000 ευρώ;”».

Η πρακτική αυτή, που περιγράφεται ως «crime as a service», εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο υβριδικών επιθέσεων, το οποίο αποδίδεται κυρίως στη Ρωσία, με στόχο την αποσταθεροποίηση της Ευρώπης. Παρότι τέτοιες ενέργειες δεν είναι καινούργιες, η ένταση και η κλίμακά τους έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ευρώπη: Το Telegram και τα social media στην κατασκοπεία

Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου οι επιχειρήσεις διεξάγονταν κυρίως από εκπαιδευμένους πράκτορες, σήμερα ολοένα και περισσότεροι πολίτες εμπλέκονται σε τέτοιες δραστηριότητες.

«Βλέπουμε ανθρώπους που, για χρήματα ή άλλους λόγους, δέχονται να συμμετάσχουν», σημειώνει ο Νταούντ.

Αυτό καθιστά το έργο των αρχών πιο δύσκολο, καθώς οι ύποπτοι δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον γενικό πληθυσμό. Οι υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι πλατφόρμες όπως το Telegram αποτελούν βασικά εργαλεία στρατολόγησης.

Σε πρόσφατη υπόθεση, συνελήφθησαν δύο 17χρονοι στην Ολλανδία, οι οποίοι φέρονται να χαρτογραφούσαν δίκτυα διαδικτύου γύρω από ευαίσθητες εγκαταστάσεις, κατόπιν οδηγιών που συνδέονται με ρωσική ομάδα χάκερ.

Στόχοι περιλάμβαναν, σύμφωνα με πληροφορίες, την καναδική πρεσβεία και γραφεία της Europol.

Με πληροφορίες από Politico

