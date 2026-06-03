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Γαλλία: Βίωσε την πιο ζεστή άνοιξη από το 1900 - Οι προβλέψεις για το καλοκαίρι

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας ανακοίνωσε ρεκόρ θερμοκρασιών στη χώρα τη φετινή άνοιξη

The LiFO team
The LiFO team
ΓΑΛΛΙΑ ΖΕΣΤΗ ΑΝΟΙΞΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Getty Images
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Η Γαλλία κατέγραψε την πιο ζεστή άνοιξη από το 1900, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας, Météo-France, στην κλιματική της έκθεση για την περίοδο Μαρτίου–Μαΐου.

Η Δυτική Ευρώπη επηρεάστηκε από θερμικό θόλο που εμπόδισε την κίνηση θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική, προκαλώντας έντονο κύμα καύσωνα τον Μάιο. Ρεκόρ θερμοκρασιών καταγράφηκαν σε πάνω από το μισό της χώρας, σύμφωνα με τη Météo-France.

Με μέση θερμοκρασία 13,8°C, η άνοιξη του 2026 στη Γαλλία καταγράφεται ως η θερμότερη από την έναρξη των μετρήσεων, με θετική απόκλιση +1,7°C από τον μέσο όρο, σύμφωνα με τη Météo-France. Ακολουθούν οι ανοιξιάτικες περίοδοι του 2011 (+1,5°C) και του 2020 (+1,3°C).

Γαλλία: Προβλέψεις για νέα κύματα καύσωνα το καλοκαίρι  

Η Γαλλία αναμένεται να βιώσει νέα κύματα καύσωνα μέσα στο καλοκαίρι, σύμφωνα με τον κλιματολόγο Matthieu Sorel της Météo-France. Το ασυνήθιστα πρώιμο κύμα καύσωνα που σημειώθηκε στις 23 Μαΐου έληξε στο τέλος του μήνα, ωστόσο εκτιμάται ότι είναι «πολύ πιθανό» να ακολουθήσουν και άλλα μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο, χωρίς αυτό να αποτελεί ένδειξη για τη συνολική εξέλιξη του καλοκαιριού.

Οι υψηλές θερμοκρασίες του Μαΐου θέτουν ζητήματα σχετικά με τον βαθμό ετοιμότητας της χώρας απέναντι σε μελλοντικά κύματα καύσωνα, τα οποία, λόγω της κλιματικής αλλαγής που συνδέεται με ανθρώπινες δραστηριότητες, εμφανίζονται πιο συχνά και με μεγαλύτερη ένταση.

Η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα παγκοσμίως και το πρόσφατο κύμα καύσωνα στη Γαλλία αναδεικνύει τις μεταβολές που καταγράφονται στο κλίμα της χώρας. Τον Μάρτιο του 2025, η κυβέρνηση παρουσίασε το εθνικό σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, το οποίο περιλαμβάνει περίπου πενήντα μέτρα, μεταξύ των οποίων μηχανισμούς αποζημίωσης για φυσικές καταστροφές, μέτρα προστασίας εργαζομένων κατά τη διάρκεια καυσώνων και παρεμβάσεις στις μεταφορές και τη γεωργία. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, έχει ήδη υλοποιηθεί περίπου το 80% των μέτρων.

Όπως δήλωσε στο AFP ο Βενσάν Βιγκιέ, οικονομολόγος του κλίματος και του περιβάλλοντος στο CIRED, το σχέδιο δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις προκλήσεις, επισημαίνοντας ότι περιλαμβάνει κυρίως διαπιστώσεις και περιορισμένο αριθμό κοστολογημένων μέτρων.

Με πληροφορίες από europe1.fr, Météo-France

Διεθνή

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