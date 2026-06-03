Ο Τραμπ θέλει να επιβάλει πρόσθετους δασμούς στην ΕΕ και σε άλλες 54 οικονομίες

Η κυβέρνηση Τραμπ πρότεινε την επιβολή πρόσθετων δασμών ύψους 10% ή 12,5% σε εισαγωγές από 60 οικονομίες, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα για την αποτροπή του εμπορίου προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία.

Η πρωτοβουλία έρχεται ενόψει της λήξης, στις 24 Ιουλίου, των προσωρινών δασμών που είχαν επιβληθεί μετά την ακύρωση του δασμολογικού καθεστώτος της κυβέρνησης Τραμπ από τα αμερικανικά δικαστήρια τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η US Trade Representative (USTR), 54 οικονομίες - μεταξύ αυτών το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία, η Ελβετία, η Ιαπωνία, η Ινδία, το Ισραήλ, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία - δεν έχουν θεσπίσει ή δεν εφαρμόζουν αποτελεσματικά απαγορεύσεις στις εισαγωγές προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία. Για τις χώρες αυτές προτείνεται επιπλέον δασμός 12,5%.

Παράλληλα, έξι οικονομίες αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωπες με πρόσθετο δασμό 10%, καθώς κατηγορούνται ότι δεν εφαρμόζουν αποτελεσματικά τους ήδη υφιστάμενους περιορισμούς στις συγκεκριμένες εισαγωγές.

Οι έξι αυτές οικονομίες είναι ο Καναδάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ισημερινός, η Ινδονησία, το Μεξικό και το Πακιστάν. Σύμφωνα με την USTR, διαθέτουν ήδη σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, αλλά η εφαρμογή του κρίνεται ανεπαρκής.

«Η αποτυχία των σημαντικότερων εμπορικών μας εταίρων να αντιμετωπίσουν τις εισαγωγές προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία είναι απαράδεκτη», δήλωσε ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Jamieson Greer.

Όπως υποστήριξε, η κατάσταση αυτή αναγκάζει τους Αμερικανούς εργαζόμενους να ανταγωνίζονται σε ένα άνισο διεθνές περιβάλλον, καλώντας τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε το παγκόσμιο εμπόριο να μην ενθαρρύνει ή παγιώνει πρακτικές καταναγκαστικής εργασίας.

Νέοι δασμοί Τραμπ: Πότε αναμένεται να τεθούν σε ισχύ

Στην έκθεσή της, η USTR ορίζει ως καταναγκαστική εργασία «κάθε εργασία ή υπηρεσία που επιβάλλεται σε ένα άτομο υπό την απειλή οποιασδήποτε ποινής και για την οποία ο εργαζόμενος δεν προσφέρεται εθελοντικά».

Οι προτεινόμενοι δασμοί αναμένεται να προκαλέσουν ανησυχία σε βασικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη βρεθεί αντιμέτωποι με διαδοχικά κύματα δασμών από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουάσιγκτον για τη διατήρηση των δασμών στο 15% για την πλειονότητα των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των 27 κρατών-μελών.

Οι νέοι δασμοί δεν πρόκειται να τεθούν άμεσα σε ισχύ, καθώς θα προηγηθεί δημόσια διαβούλευση και διαδικασία αξιολόγησης.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Ουάσιγκτον πρότεινε επίσης την επιβολή δασμών 25% στις εισαγωγές από τη Βραζιλία, κατηγορώντας τη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής ότι εφαρμόζει «παράλογες» εμπορικές πρακτικές που επιβαρύνουν ή περιορίζουν το αμερικανικό εμπόριο.

Με πληροφορίες από euronews.com