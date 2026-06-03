Ιταλία: Έκαψαν ζωντανούς τέσσερις μετανάστες εργάτες σε βαν

Άγριο περιστατικό βίας στην Ιταλία, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν πως τέσσερις μετανάστες έχασαν τη ζωή τους αφού τους έκαψαν ζωντανούς.

Όσον αφορά τα θύματα της επίθεσης, ορόκειται για τρεις μετανάστες με καταγωγή από το Πακιστάν και ακόμη έναν από το Αφγανιστάν, ενώ το πολύ σκληρό περιστατικό στην Ιταλία εκτυλίχθηκε σε πρατήριο καυσίμων της Καλαβρίας.

Όπως δείχνει βίντεο από κάμερες ασφάλειας το οποίο δόθηκε την Τρίτη (02/06) στη δημοσιότητα, οι τέσσερις μετανάστες που εργάζονταν σε γεωργικές εκτάσεις της περιοχής, κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ένα μίνι βαν. Δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να έχουν καταγωγή, επίσης, από το Πακιστάν, κατηγορούνται πως έριξαν βενζίνη μέσα στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες του κλειστές. Μάλιστα φέρονται να είχαν σπάσει από μέσα τις πόρτες του αυτοκινήτου, προκειμένου να μην μπορούν να βγουν από αυτό τα θύματά τους.

Μετά από λίγο, το βαν εξερράγη.

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Επιζών μίλησε στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης και περιέγραψε μία «μεγάλη μαφία», τα μέλη της οποίας φέρεται να έχουν καταγωγή από το Πακιστάν. Σε ό,τι αφορά τα θύματα της επίθεσης στην Ιταλία, εργάζονταν σε χωράφια της περιοχής μαζεύοντας φράουλες, υπό συνθήκες ακραίας εκμετάλλευσης.

Οι «εργοδότες» -σύμφωνα με τον επιζόντα- τους εκμεταλλεύονταν καθώς τους έδιναν φαγητό αλλά όχι χρήματα ενώ τους ζητούσαν και πέντε ευρώ για να τους μεταφέρουν καθημερινά στη δουλειά. Η δολοφονία τους, σύμφωνα με το πόρισμα της Αστυνομίας, φέρεται να οφείλεται στην άρνηση των τεσσάρων θυμάτων να δώσουν χρήματα για τη μεταφορά τους με το βαν.

Χάρη και στο βίντεο από το κύκλωμα ασφάλειας, οι δύο δράστες συνελήφθησαν από τους καραμπινιέρους.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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