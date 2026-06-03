Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Τα πρώτα αποτελέσματα από τις εξετάσεις των παιδιών - Το ενδεχόμενο να τους χορηγήθηκε ουσία

Οι έρευνες για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα βρίσκονται σε εξέλιξη, με το ενδιαφέρον των αρχών να στρέφεται πλέον και στα δύο παιδιά του ζευγαριού, τα οποία παραμένουν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ΕΡΤnews, «έχουν βγει τα πρώτα αποτελέσματα από τις βιοχημικές εξετάσεις και φαίνεται να είναι καθαρές». Ωστόσο, κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι γιατροί αναμένουν ακόμη τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων από το αίμα των παιδιών, ώστε να διαπιστωθεί εάν τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία από τον πατέρα τους.

Νωρίτερα, το ΕΡΤnews μετέδωσε ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο πατέρας να χορήγησε κάποια ουσία στα παιδιά, ώστε να κοιμηθούν βαθιά και να μην αντιληφθούν όσα συνέβησαν. Οι υποψίες αυτές προέκυψαν από το γεγονός ότι τα παιδιά φέρεται να κοιμούνταν κατά τη διάρκεια της δολοφονίας της μητέρας τους και να ξύπνησαν αργότερα στο νοσοκομείο.

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Τι θα υποστηρίξει ο δράστης ενώπιον ανακριτή

Την ίδια ώρα, ο καθ’ ομολογίαν δράστης επιμένει στην υπερασπιστική του γραμμή, υποστηρίζοντας ότι βρέθηκε σε θέση άμυνας. Τον ίδιο ισχυρισμό αναμένεται να επαναλάβει και ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια της Καλαμάτας, όπου πρόκειται να απολογηθεί.

Ωστόσο, τα μέχρι στιγμής ιατροδικαστικά ευρήματα περιγράφουν μια εξαιρετικά βίαιη επίθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η γυναίκα δέχθηκε συνολικά 45 μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός της.

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