Ο Τράβις Σκοτ «έπαιξε» 20 λεπτά στην Τουρκία και αποδοκιμάστηκε

Τι απάντησε ο καλλιτέχνης για τις καταγγελίες

The LiFO team
Ο Τράβις Σκοτ ερμηνεύει σε συναυλία / Φωτ.: Instagram / travisscott
Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Τουρκία η πρώτη εμφάνιση του Τράβις Σκοτ στη χώρα, καθώς πολλοί θεατές αποδοκίμασαν τον Αμερικανό ράπερ όταν αποχώρησε από τη σκηνή έπειτα από μια εμφάνιση που, σύμφωνα με παρευρισκόμενους, διήρκεσε μόλις 20 λεπτά.

Ο Τράβις Σκοτ «έπαιξε» στην Τουρκία το βράδυ της Κυριακής, ενώ είχε προγραμματιστεί και δεύτερη εκδήλωση τη Δευτέρα στο παραθαλάσσιο θέρετρο της Σμύρνης.

Η εκδήλωση στην Κωνσταντινούπολη διαφημιζόταν ως «μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια μιας κλασικής συναυλίας» και απευθυνόταν σε περιορισμένο κοινό 2.500 ατόμων. Σύμφωνα με ιστοσελίδες πώλησης εισιτηρίων, οι τιμές ξεκινούσαν από τα 330 δολάρια.

Τράβις Σκοτ: Εμφανίστηκε με 90 λεπτά καθυστέρηση στην Τουρκία

Το διαφημιστικό υλικό υποσχόταν ένα πρόγραμμα διάρκειας 90 λεπτών με τίτλο «DJ set & mic», το οποίο θα ξεκινούσε στις 23:00, ανάμεσα στις εμφανίσεις άλλων καλλιτεχνών.

Ωστόσο, αρκετοί θεατές υποστήριξαν ότι ο Τράβις Σκοτ εμφανίστηκε περίπου 90 λεπτά αργότερα από την προγραμματισμένη ώρα και αποχώρησε έπειτα από μια σύντομη εμφάνιση, παρά το γεγονός ότι ήταν το κεντρικό όνομα της βραδιάς.

«Ντροπιαστική εκδήλωση. Μας είπαν ότι θα ξεκινούσε στις 23:00, αλλά εμφανίστηκε στις 00:35. Περιμέναμε όρθιοι για ώρες. Τραγούδησε ένα τραγούδι και έφυγε. Πετάξαμε τα χρήματά μας», έγραψε στο Instagram η Ala Artan.

Άλλοι ζήτησαν επιστροφή χρημάτων μέσω του λογαριασμού της διοργανώτριας εταιρείας TemaCC. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Ορχάν Γιουνγκ, ο οποίος δήλωσε ότι πλήρωσε περισσότερα από 1.000 δολάρια για VIP εισιτήριο, ποσό που ξεπερνά κατά πολύ τον μηνιαίο κατώτατο μισθό στην Τουρκία.

Τράβις Σκοτ: Η απάντησή του για τη συναυλία στην Τουρκία

«Κανένα από τα προνόμια που είχαν υποσχεθεί για τα VIP εισιτήρια δεν τηρήθηκε. Ο Τράβις Σκοτ εμφανίστηκε για περίπου δέκα λεπτά και έφυγε», έγραψε, χαρακτηρίζοντας τη διοργάνωση «ντροπή».

Μετά τις αντιδράσεις, ο Τράβις Σκοτ ανάρτησε μήνυμα στο Instagram, στο οποίο ανέφερε: «Ήρθα μόνο για να φιλοξενήσω ένα πάρτι για μια σημαντική μέρα ενός φίλου».

Στην ίδια ανάρτηση πρόσθεσε ότι ανυπομονεί να επιστρέψει στην Τουρκία και να δώσει «μια κανονική συναυλία».

Οι διοργανωτές δεν σχολίασαν το περιστατικό όταν επικοινώνησε μαζί τους το AFP.

Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της TemaCC, Ταϊλάν Οζτζάν, υπερασπίστηκε την παρουσία του καλλιτέχνη σε δηλώσεις του στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης: «Ήταν στο επίκεντρο της εκδήλωσης όλο το βράδυ. Φιλοξενούσε το πάρτι για περίπου μία ώρα και στη συνέχεια έδωσε μια εξαιρετική εμφάνιση διάρκειας 20 λεπτών», δήλωσε.

Με πληροφορίες από AFP News Agency

