Ιρανικό πλήγμα στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ εν μέσω νέας κλιμάκωσης με τις ΗΠΑ - Ένας νεκρός, 63 τραυματίες

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπους και κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, παρά τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για νέα εκεχειρία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Κουβέιτ, 63 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις, ενώ επτά από αυτούς χρειάστηκαν επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις. Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης τον θάνατο ενός Ινδού υπηκόου. Οι επιθέσεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο Terminal 1 του αεροδρομίου, ενώ η πολιτική αεροπορία ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του και μετέφερε εισερχόμενες πτήσεις σε άλλα αεροδρόμια.

Το νέο κύμα έντασης ξεκίνησε όταν η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν πετρελαιοφόρο με σημαία Μποτσουάνας, το οποίο κατευθυνόταν προς ιρανικό λιμάνι κοντά στο στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, το δεξαμενόπλοιο M/T Lexie αγνόησε επί 24 ώρες προειδοποιήσεις να αλλάξει πορεία. Αμερικανικό αεροσκάφος εκτόξευσε τελικά πύραυλο Hellfire, προκαλώντας ζημιές στη μηχανή του πλοίου ώστε να ακινητοποιηθεί.

Λίγες ώρες αργότερα ακούστηκαν εκρήξεις κοντά στο ιρανικό νησί Κεσμ, ενώ το Ιράν ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον στόχων στην περιοχή.

Αλληλοκατηγορίες Ιραν και ΗΠΑ για τις επιθέσεις

Στη συνέχεια, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι ενεργοποίησαν την αντιαεροπορική άμυνα της χώρας για την αναχαίτιση «εχθρικών πυραύλων και drones», ενώ σειρήνες ήχησαν και στο Μπαχρέιν.

Λογαριασμοί που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης υποστήριξαν ότι ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε και στο αρχηγείο του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.

Η CENTCOM διέψευσε ότι υπήρξαν επιτυχημένα πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις κατέρριψαν drones και πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν.

Το Ιράν υποστήριξε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις αμερικανικές επιχειρήσεις κοντά στο στενό του Ορμούζ και στα πλήγματα που δέχθηκε το νησί Κεσμ.

Σε ανακοίνωσή του, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν το έδαφος και τις στρατιωτικές υποδομές τους για επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης.

«Η αποικιοκρατική χρήση των εδαφών και των υποδομών χωρών της περιοχής από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προώθηση των επιθετικών σχεδίων τους εναντίον του Ιράν καθιστά τις κυβερνήσεις αυτών των χωρών άμεσα υπεύθυνες», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν επίσης ότι οι επιθέσεις αποτελούν «μάθημα» προς τις ΗΠΑ μετά το χτύπημα στο ιρανικό πετρελαιοφόρο κοντά στο στενό του Ορμούζ.

Παράλληλα, ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, προειδοποίησε μέσω X ότι οποιαδήποτε νέα αμερικανική επίθεση θα απαντηθεί με «καταιγισμό πυραύλων και drones».

Οι νέες συγκρούσεις έρχονται σε μια περίοδο όπου Ουάσινγκτον και Τεχεράνη εμφανίζονταν δημοσίως να αναζητούν νέο πλαίσιο εκεχειρίας, παρά τις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Τρίτη ότι μια συμφωνία παραμένει εφικτή και ότι το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να συζητήσει πτυχές του πυρηνικού του προγράμματος που μέχρι πρόσφατα αρνούνταν να θέσει στο τραπέζι.

Η εικόνα, ωστόσο, παραμένει εντελώς διαφορετική από την πλευρά της Τεχεράνης. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι η εκεχειρία με τις ΗΠΑ αφορά «όλα τα μέτωπα», συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε παραβίασή της από το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη κατάρρευση των διαπραγματεύσεων.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνέχισε τις αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, παρά τις πρόσφατες αμερικανικές προσπάθειες για σταθεροποίηση της εκεχειρίας.

Σύμφωνα με λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, δεκάδες ισραηλινά πλήγματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στον νότο της χώρας, ενώ διασώστες ανέσυραν τα πτώματα έξι μελών της ίδιας οικογένειας μετά από επίθεση κοντά στη Σιδώνα.

Συναγερμός σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Η ένταση στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά υψηλή, παρά το γεγονός ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την κατάρρευση της εκεχειρίας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων ημερών είχαν «αμυντικό χαρακτήρα» και στόχο την επιβολή του ναυτικού αποκλεισμού γύρω από τα ιρανικά λιμάνια.

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι από την έναρξη του αποκλεισμού, στις 13 Απριλίου, αμερικανικές δυνάμεις έχουν ακινητοποιήσει ή ανακατευθύνει περισσότερα από 120 πλοία που επιχειρούσαν να προσεγγίσουν ιρανικά λιμάνια.

Το δεξαμενόπλοιο M/T Lexie είναι το έκτο πλοίο που πλήττεται από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της επιχείρησης.

Παράλληλα, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν επιπλέον κύματα ιρανικών drones τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, κατευθύνονταν προς αμερικανικές βάσεις και εμπορικά πλοία στον Περσικό Κόλπο.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις χώρες του Κόλπου, οι οποίες φοβούνται ότι κινδυνεύουν να μετατραπούν σε πεδίο άμεσης αντιπαράθεσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Το Μπαχρέιν κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών μετά την ενεργοποίηση σειρήνων αεροπορικού συναγερμού στη χώρα, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν τρεις πυραύλους και «αριθμό drones».

Στο Κουβέιτ, ο υπουργός Άμυνας επισκέφθηκε τραυματίες στο νοσοκομείο, με την κυβέρνηση να χαρακτηρίζει τις επιθέσεις «εγκληματική ιρανική επιθετικότητα».

Παράλληλα, η νέα κλιμάκωση προκαλεί ανησυχία και στις διεθνείς αγορές, καθώς το στενό του Ορμούζ παραμένει μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε παρατεταμένη στρατιωτική σύγκρουση στην περιοχή θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις τιμές της ενέργειας, ιδιαίτερα αν επεκταθούν οι επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων ή ενεργειακών υποδομών στον Περσικό Κόλπο.

Με πληροφορίες από CNN, Guardian